Домашние видеокамеры засняли убийство хозяина коттеджа "другом", приглашенным для интима (видео 18+)

В субботу, 3 апреля в селе Круглик Обуховского района Киевской области произошел редкий случай, когда видеокамеры, установленные в доме, засняли сам момент убийства. Что, безусловно, помогло правоохранителям в течение полсуток выйти на подозреваемого и задержать его.

Как рассказала "Телеграфу" главный специалист департамента коммуникации МВД Украины Ирина Прянишникова, в полицию о случившемся убийстве сообщил сосед владельца дома в коттеджном поселке, увидевший открытые двери и обнаруживший труп хозяина. Полиция начала работу на месте происшествия и обнаружила, что в доме установлены видеокамеры. На них и оказались записи, как хозяин дома приехал вместе с молодым человеком и как гость, едва войдя в помещение, напал на него со спины и нанес ему около 15 ударов отверткой по голове и телу. А затем еще принес с кухни нож – пять ножевых ранений не оставили потерпевшему шансов на жизнь.

Эти кадры позволили увидеть, как выглядит злоумышленник. Примечательно, что когда его задержали на следующий день, он оставался в той же одежде, что и в момент совершения нападения.

Как затем стало известно следствию, 41-летний состоятельный житель столицы незадолго до случившегося некоторое время общался с 25-летним киевлянином. И в субботний день, когда семья мужчины отсутствовала в доме, он пригласил молодого друга к себе на "романтическую встречу", забрав его из столицы на своем авто. Для того, нигде официально не работавшего и перебивавшегося случайными заработками, это была возможность разжиться деньгами. Хотя дожидаться интима и его оплаты парень, по одному ему известным причинам, не захотел и решил по-быстрому ограбить нового знакомого. Впрочем, прогулявшись по респектабельному дому, довольствовался малым – забрал рюкзачок убитого с деньгами и мобильный телефон.

Злоумышленник задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и находится в изоляторе временного содержания. По месту его жительства полицейские провели неотложный обыск и изъяли похищенные вещи. Все вещественные доказательства направлены на экспертизу.

- По данному факту возбуждено уголовное производство по п.6 ч.2 ст.115 (умышленное убийство из корыстных побуждений) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает заключение на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения задержанному. Меру пресечения изберет суд, - уточнила Ирина Прянишникова.

Вот только жизнь человека – мужа и отца, уже не вернуть.

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Фото и видео Нацполиции Украины