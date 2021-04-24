"Один из лидеров ОПГ": открылись данные об убитом в Днепре мужчине

В субботу днем в Днепре неизвестный расстрелял внедорожник Toyota Land Cruiser 200, вследствие чего погиб водитель этого автомобиля. Позже стало известно, что погибшего звали Анар Мамедов.

Как сообщает "Страна", он был одним из лидеров организованной преступной группировки из Кривого Рога.

В материале указывается, что он и его брат Рамиз возглавляют ОПГ "Мамедовские". Группа, состоящая из более чем 50 человек, "ведет дела" не только в родном городе президента, но и в других городах Днепропетровской области.

Основной промысел "Мамедовских" заключается в оптовых поставках наркотиков по области, но помимо того они контролируют сеть нелегальных АЗС в Кривом Роге, утверждают журналисты.

"Сейчас в городе действует семь "черных" заправок газом и топливом. Впрочем, этот бизнес параллельно и совместно с бандитами контролируют и местные полицейские", - указано в материале издания.

Как сообщалось ранее, момент убийства Мамедова попал на камеры видеонаблюдения.