Задушил ребенка из мести его матери: полицейские Покрова задержали убийцу 8-летнего Ибрагима (фото)

В Покрове (Днепропетровская обл.) полиция задержала 33-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве пропавшего 2 июня 8-летнего мальчика Ибрагима Оглы, тело которого обнаружили в канализационном коллекторе 8 июня.

Об этом сообщает в четверг, 10 июня, пресс-служба ГУ Нацполиции Украины в Днепропетровской области.

Как установили полицейские, убийство произошло в день исчезновения ребенка - 2 июня.

"Между злоумышленником, который находился в состоянии алкогольного опьянения, и матерью мальчика возник конфликт. Желая отомстить ей, мужчина отвел ребенка в заброшенное здание и задушил. Чтобы скрыть следы преступления, спрятал тело в канализационном коллекторе", - говорится в сообщении.

В среду, 9 июня, следователи по согласованию с окружной прокуратурой вручили ему уведомление о подозрении по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), за что предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Как сообщалось, 6 июня в Днепре произошло страшное убийство: пьяный мужчина до смерти забил сожительницу на глазах у детей.