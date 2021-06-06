Страшное убийство в Днепре: пьяный мужчина забил сожительницу на глазах у детей (фото)

6 июня в Днепре произошло страшное убийство. Пьяный мужчина до смерти забил сожительницу.

Об этом сообщает "Информатор".

Все произошло на улице Лавандовая около 0:30.

По словам соседей, женщина находилась в гостях. Ее пьяный сожитель ворвался в чужой дом и начал избивать жертву, потом вытащил ее за волосы на улицу и бил, пока она не потеряла сознание. Свидетелями смерти женщины стали ее дети, они в этот момент были во дворе.

По предварительной информации, женщина прожила со своим убийцей около двух лет.

Полиция задержала нападавшего, детали трагедии выясняются.

Напомним, 30 мая в Одессе на почве ревности парень серьезно ранил врача.