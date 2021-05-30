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В Одессе на почве ревности парень серьезно ранил врача (фото)

В Одессе на почве ревности парень серьезно ранил врача (фото)
Обновлено 16:38 Сегодня Телеграф Фото: usionline.com

В Одессе 30 мая на улице Промышленной, 11 произошла резня.

Об этом сообщает Украинская Служба Информации со ссылкой на полицию.

В сообщении сказано, что правоохранители прибыли на вызов с пометкой "драка" и увезли пострадавшего.

Поножовщина в Одессе 30 мая

Позже в больнице правоохранители нашли свидетеля, который рассказал, что к жене потерпевшего приехал мужчина, которому она позвонила и попросила забрать ее. 

Когда он приехал, между мужчинами возник конфликт, переросший в драку. В результате 29-летний парень, приехавший за женой потерпевшего, ударил последнего ножом. Потерпевший оказался врачом военного госпиталя. 

Как сообщалось, 14 мая в Киеве был задержан 39-летний мужчина, который зарезал и расчленил собственную мать.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата Бильд-редактор, веб-дизайнер
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Одесса, Полиция, Драка.
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