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"Фрагменты тела закопал в лесу": в Киеве мужчина зверски расправился с мамой (фото, видео)

"Фрагменты тела закопал в лесу": в Киеве мужчина зверски расправился с мамой (фото, видео)
Обновлено 16:38 Сегодня Телеграф Нацполиция

В Киеве 39-летний мужчина зарезал и расчленил собственную мать, часть тела которой оставил в квартире, а часть закопал в близлежащем лесу, а после попытался сбежать, но был задержан на железнодорожном вокзале в Белой Церкви. На вопрос, зачем он это сделал, преступник заявил, что мать его "постоянно обижала" и он "не мог этого больше терпеть".

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева в пятницу, 14 мая.

"Тревогу о розыске женщины забила ее коллега, когда последняя не появилась на работе. Заявительница сообщила правоохранителям, что у ее подруги постоянно возникали ссоры с сыном, а накануне из ее дома были слышны крики", - говорится в сообщении.

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Начальник столичной полиции Андрей Крищенко сообщил, что во время неотложного обыска правоохранители обнаружили фрагменты тела 64-летней киевлянки и установили, что к совершению преступления причастен 39-летний сын погибшей, который после совершения преступления сразу подался в побега.

"Злоумышленник постоянно конфликтовал с собственной матерью и во время очередной ссоры нанес несколько ножевых ранений женщине, а после, чтобы скрыть следы преступления, расчленил тело, фрагменты которого закопал в лесу. Патрульные по ориентировке задержали подозреваемого на железнодорожном вокзале в городе Белая Церковь. Сейчас с задержанным проводятся следственные действия, также во время досудебного расследования будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза для установления вменяемости задержанного", - рассказал Крищенко.

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Сведения относительно этого события внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Следователи готовят задержанному сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения. За совершение тяжкого преступления мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Вместе с тем, Департамент уголовного розыска Нацполиции в своем аккаунте в Telegram опубликовал более полное видео предварительного допроса задержанного.

"Ценное имущество 64-летней потерпевшей душегуб сдал в ломбард", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в конце апреля в Киеве злоумышленник отрезал голову другому мужчине. поскольку тот его оскорблял.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Киев, Убийство, Мать, Сын, Белая Церковь, расчленил.
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