"Он меня оскорблял, я ему голову отрезал": в Киеве задержали подозреваемого в зверском убийстве

Буквально за несколько часов удалось вычислить и задержать исполнителя жуткого убийства в Голосеевском районе столицы. Мужчина, убивший и расчленивший труп рассказал о мотивах своего поступка.

Преступником оказался 30-летний уроженец одного из сел Кагарлицкого Району Киевской области, а убитый был его знакомым, объяснили в пресс-службе Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины.

Мужчина признался в содеянном и рассказал подробности убийства. По его словам, знакомый у него что то украл раньше, а на этот раз начал называть нелицеприятными выражениями. Позже схватился за нож. В результате стычки убийца зарезал товарища и стал думать как спрятать тело. Ножом отрезал ему голову, положил вместе с телом в мешок и отнес на пустырь.

Отметим, расчлененный труп был найден в среду утром, 28 апреля на пустыре между улицей Моторной и переулком Моторным.

Напомним, 28 апреля, в Луганской области задержали 48-летнего педофила, изнасиловавшего 6 летнюю девочку.