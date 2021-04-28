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"Он меня оскорблял, я ему голову отрезал": в Киеве задержали подозреваемого в зверском убийстве

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16:32 Сегодня Телеграф

Буквально за несколько часов удалось вычислить и задержать исполнителя жуткого убийства в Голосеевском районе столицы. Мужчина, убивший и расчленивший труп рассказал о мотивах своего поступка.

Преступником оказался 30-летний уроженец одного из сел Кагарлицкого Району Киевской области, а убитый был его знакомым, объяснили в пресс-службе Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины.

Мужчина признался в содеянном и рассказал подробности убийства. По его словам, знакомый у него что то украл раньше, а на этот раз начал называть нелицеприятными выражениями. Позже схватился за нож. В результате стычки убийца зарезал товарища и стал думать как спрятать тело. Ножом отрезал ему голову, положил вместе с телом в мешок и отнес на пустырь.

Отметим, расчлененный труп был найден в среду утром, 28 апреля  на пустыре между улицей Моторной и переулком Моторным.

Напомним, 28 апреля, в Луганской области задержали 48-летнего педофила, изнасиловавшего 6 летнюю девочку.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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Киев, Убийство, расчлененка.
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