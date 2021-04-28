В Киеве нашли сумку с расчлененным телом: появились детали и первое видео с места

В Голосеевском районе Киева произошло ЧП: в Моторном переулке нашли сумку с расчлененным телом. В сети показали кадры с места событий.

Об этом 28 апреля сообщили в Телеграм-канале ДТП Киев. Там также поделились фотографиями с места событий.

По данным полиции на пустыре между улицей Моторной и переулком Моторным мужчина нашел сумку в которой находилось расчлененное тело человека. Голова была отсечена, а части тела замотаны в покрывало.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что труп принадлежит мужчине, возрастом около 40 лет.

Фото с места инцидента:

Видео снятое очевидцем выложили в Телеграм-канале "Х**вый Киев".

Напомним, 28 апреля, в Луганской области задержали 48-летнего педофила, изнасиловавшего 6 летнюю девочку.