Киевлянин с утра пораньше нашел в переулке расчлененное тело в сумке: фото и первые детали

В среду, 28 апреля, утром в полицию Киева обратился местный житель и сообщил о том, что в переулке Моторном, что в Голосеевском районе города, обнаружил сумку, в которой находится расчлененное тело человека.

Об этом сообщает Отдел коммуникаций полиции Киева.

На место происшествия прибыли следственно-оперативные группы главного и территориального управлений полиции, эксперты, кинологи со служебными собаками.

Сейчас правоохранители устанавливают личность потерпевшего и проводят все необходимые первоочередные следственные действия.

"Событие должным образом зарегистрировано в Голосеевском управлении полиции. После проведения проверки ему будет дана правовая квалификация. В настоящее время следственные действия продолжаются", - добавили в столичном главке.

Вместе с тем, как сообщает Telegram-канал "Вартові Еспресо", по предварительным данным, тело принадлежит женщине.

"... заявитель сообщил, что в сумке находится труп, который разрезан на части и завернутый в одеяло", - говорится в публикации.

Как сообщалось, в Киеве в понедельник, 26 апреля, полицейские задержали 16-летнего юношу по подозрению в совершении тройного убийства: родного отца, матери и 8-летнего брата.