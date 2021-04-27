Зарезал родителей, 8-летнего брата и несколько дней жил в квартире с убитыми: в Киеве задержали подростка

В Киеве в понедельник, 26 апреля, полицейские задержали 16-летнего юношу по подозрению в совершении тройного убийства: родного отца, матери и 8-летнего брата.

Об этом во вторник утром сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

"Вчера в столичную полицию обратилась местная жительница с сообщением о том, что около трех дней не выходит на связь ее сын, который вместе с женой и детьми проживает в квартире на улице Ревуцкого. По указанному адресу для установления всех обстоятельств выехала следственно-оперативная группа территориального управления полиции", - говорится в сообщении.

Как рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко, на месте происшествия правоохранители пообщались с заявительницей и соседями, после чего приняли решение о привлечении работников Госслужбы Украины по ЧС для аварийного открытия дверей.

"Попав в квартиру, мы обнаружили тела владельцев квартиры и их малолетнего сына со следами насильственной смерти. Все трое - местные жители 1971, 1979 и в 2012 годов рождения. После проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, мы установили, что к совершению тяжкого преступления причастен 16-летний старший сын потерпевших", - рассказал Крищенко.

На розыск злоумышленника по тревоге был поднят весь личный состав Дарницкого управления полиции города. Подростка задержали во время отработки района, при себе он имел нож, который был изъят и направлен для проведения соответствующей экспертизы.

Выяснилось, что подозреваемый во время очередного конфликта с родителями сначала нанес ножом смертельные ранения своему отцу и матери, а потом так же убил малолетнего брата.

"После совершенного злоумышленник еще несколько дней находился в квартире рядом с погибшими, а когда родителей начали разыскивать родственники, он сбежал", - говорится в сообщении.

Руководитель столичного главка полиции сообщил, что по данному факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время фигуранту будет сообщено о подозрении и суд изберет ему меру пресечения. Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.

Как сообщал "Телеграф", 28 февраля в Киеве на улице Любомира Гузара ударом ножом в живот был убит 33-летний отец двоих детей. Изначально его жена и теща заявили, что мужчина пришел домой и упал замертво, однако следователи выяснили неожиданные подробности.