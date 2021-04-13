Зарезал, раздел и уложил в кровать: мужчина совершил зверское двойное убийство на Одесчине (фото 18+)

В Подольске Одесской области в частном дом мужчина подозревается в том, что жестоко убил свою 43-летнюю бывшую сожительницу и ее нынешнего 57-летнего супруга.

Об этом сообщает во вторник утром местное интернет-издание "Думская".

"… зарезали 57-летнего Владимира С. и 43-летнюю Татьяну М. Правоохранители установили, что вчера вечером у погибших было застолье, в котором принимал участие бывший сожитель женщины. Утром к Татьяне пришла соседка, долго стучала в окно, но никто не отвечал. Она зашла в дом и обнаружила окровавленные тела", - говорится в заметке.

Полицейские задействовали служебную собаку, которая привела к дому гостя потерпевших — ранее судимого Андрея Ш. Его задержали и сообщили о подозрении в убийстве.

Вместе с тем, Telegram-канал "Новости Одесса" пишет, что задержанный - 45-летний житель Подольска Андрей Шевчук.

Канал также публикует фото с места преступления, добавляя: "Зверски зарезали супругов, после раздели и затянули в кровать".

Как сообщалось, 3 апреля в селе Круглик Обуховского района Киевской области домашние видеокамеры засняли убийство хозяина коттеджа "другом", приглашенным для интима.