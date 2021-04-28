48-летний мужчина изнасиловал 6-летнюю девочку на Луганщине: в сети показали его фото

В Луганской области задержали 48-летнего педофила, изнасиловавшего 6 летнюю девочку. Ребенок госпитализирован в больницу.

Преступление произошло во вторник вечером, 27 апреля, в Северодонецке.

"20.00 в полицию обратилась местная жительница с сообщением о том, что ее 6-летнюю дочь изнасиловал неизвестный мужчина", - сообщает пресс-секретарь полиции в Луганской области Татьяна Погукай на своей странице в facebook.

Полицейским удалось вычислить личность, местонахождение преступника и провести задержание с помощью бойцов подразделения КОРД Им оказался 48-летний житель Северодонецка, судимый ранее за имущественные преступления. В последнее время он работал инженером на одном из городских предприятий.

Преступника будут судить по статье "Изнасилование несовершеннолетней". Девочка находится в больнице.

Напомним, в СИЗО повесился педофил, обвиняемый в убийстве и изнасиловании 7-летней Марии Борисовой их из села Счастливое Херсонской области.