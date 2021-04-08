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В Черновцах педофил годами совращал подростков в квартире многоэтажки - соседи рассказали все подробности скандала
В Черновцах педофил годами совращал подростков в квартире многоэтажки - соседи рассказали все подробности скандала

В Черновцах педофил годами совращал подростков в квартире многоэтажки - соседи рассказали все подробности скандала

В Черновцах педофил годами совращал подростков в квартире многоэтажки - соседи рассказали все подробности скандала
19:34 Сегодня Телеграф

Жильцы одного из многоквартирных домов в Черновцах несколько лет били тревогу – пожилой сосед регулярно устраивал дома сексуальные игрища, звуки которых разносились по подъезду. Их участницами становились девочки-подростки, а также друзья хозяина дома. Многочисленные сигналы в полицию результата не давали до недавнего времени – 3 апреля извращенца задержали, в его телефоне и компьютере хранилась масса самодельной порнографии. Но уже через пару дней мужчина вернулся домой – эта новость шокировала людей, которые пытались добиться привлечения к ответственности педофила.

Задержание извращенца происходило с привлечением спецподразделения "Корд", бойцам пришлось выбивать двери в его квартиру, в тот момент он был дома вместе с другом и юной гостьей. Короткий опрос компании зафиксирован в ролике, выложенном на сайте ГУ Нацполиции в Черновицкой области. В частности, на вопрос правоохранителей, есть ли у 74-летнего хозяина жилища фото или видео порнографического характера, тот ответил утвердительно, на камеру стражи порядка листают фривольные кадры (конечно, размытые) в телефоне и компьютере, которыми техника забита и под завязку. Результатами своих любительских съемок черновчанин охотно делился с другими через Интернет. Мужчина также признается, что все героини самодельных роликов побывали у него дома, с некоторыми он вступал в интимные отношения, некоторых просто снимал. А 66-летний товарищ констатирует, что у него намечался секс с молодой особой, заглянувшей на огонек. Та в свою очередь это подтверждает с ремаркой "за деньги".

Мужчин полицейские задержали, старшему вменили создание и содержание мест разврата, сводничество, а также изготовление и распространение детской порнографической продукции, младшему – совершение действий сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летия. Суд постановил заключить на время расследование товарищей под стражу, но с возможностью внести залог (45,4 тыс. и 113,5 тыс. гривен). Друзья по тяге к несовершеннолетним этой возможностью воспользовались и 6 апреля вышли на свободу, сообщили в Черновицкой облпрокуратуре.

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Соседи педофила, настоящие и бывшие, такому повороту событий оказались немало удивлены. Они не понимают, как человек, который систематически развращал юных особ, так легко оказался на свободе, и боятся, что он сможет уйти от ответственности.

"Моя семья живет рядом с этим человеком 16 лет и постоянно ведет борьбу, – рассказывает "Телеграфу" Оксана (имя изменено). – К нему постоянно приходили мужчины и дети, именно дети. Знаете, есть такие, что им 14 лет, а выглядят взрослыми женщинами, а тут были несформированные еще девочки. Он соседям показывал фото и хвастался: "Смотрите, этой 11 лет, этой 12", рассказывал, сколько он им платит, постоянно из его квартиры доносилась громкая музыка, крики, стоны. Сколько раз мама его увещевала, ругалась, вызывала полицию. Они если и приезжали, то дверь им сосед никогда не открывал. Те так и говорили при очередном звонке: "Что, опять 66-я квартира? Что мы сделаем, он нас не пускает?!" А он вел себя открыто, не скрывался, все соседи все слышали. Ему одна женщина говорит: "Ты не боишься, что тебя поймают?", – а он ей: "Нет. После 60-ти не судят".

Оксана добавляет, что, судя по внешнему виду, девочки, которые приходили к соседу, были из бедных семей, и скорее всего росли без должного родительского присмотра, а, возможно, и вовсе были лишены родительской опеки (эту информацию подтвердили и в полиции – авт.). Таких наверняка было проще уговорить согласиться на непристойное предложение, пообещав вознаграждение, а то и запугать. Пока полиции известно о четырех жертвах извращенца, им от 11 до 14 лет, но поиск пострадавших еще продолжается.

"Помню как-то мы увидели соседа с девочкой на балконе. Она не сопротивлялась, со стороны казалось, что она с ним добровольно. Подняли шум, вылили на них воду, они забежали в комнату. Могу понять, что если ребенок обделен, то он и за кусок пиццы может на что-то такое согласиться, но он, скотина такая, столько лет развращал девочек, издевался над ними, – возмущается Оксана. – И чуть ли не каждый день – такое и молодому мужчине не всякому по силам, а этот дед старый мог! Он, кстати, двухметровый под сто килограммов весом. Я когда еще подростком была, мамин муж не выдержал, накинулся на него с кулаками, так этот педофил снял побои и пришлось еще и штраф платить. А маме моей он и в спину плевал, и душил, за то, что она ему покоя не давала. Как-то мама застала девчонку, лежащую на лестнице, то ли под наркотиками она была, то ли непонятно под чем. Вызывала для нее "скорую", полицию и опять ничего. Столько было заявлений, и коллективные жалобы писали всем подъездом на этого извращенца, их вот только сейчас, после задержания, вроде как нашли, а до этого не замечали".

Жители Черновцов, которые были невольными свидетелями развратного образа жизни 74-летнего мужчины, активно распространяют информацию о нем в социальных сетях, надеясь, что общественный резонанс приведет к объективному рассмотрению дела педофила и адекватному наказанию для него. В комментариях пользователи не скупятся на резкие оценки, считая, что извращенец вместе с товарищем заслуживают минимум кастрации, максимум – смерти.

"Старые, но какие продвинутые, – отмечает Анатолий Пилипчук. – Отдельная квартира, видеосъемка, деньги, порносайты. По судебной практике могу предположить, что дадут деньги всем, в первую очередь родителям детей, и спустят на тормозах в связи с возрастом субъекта преступления".

Согласно законодательству, максимальное наказание, которое светит любителям "клубнички" – 10 лет лишения свободы.

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Екатерина Данилина-Левочко
Автор: Екатерина Данилина-Левочко
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Черновцы, Педофилия, Совращение несовершеннолетних.
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