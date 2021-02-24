"Папа спал с малышкой-дочкой": что грозит за педофилию и как окружающим распознать насильника

Тем, кто следит за потоком новостей по "ящику" и в соцсетях, кажется, что их уже нечем удивить. Так думали и специалисты в области психиатрии и уголовного права, принявшие участие в одной из февральских программ телепроекта "Стосується кожного". Однако откровения героев программы, прозвучавшие в студии телеканала "Интер", шокировали даже их. Молодой мужчина невозмутимо рассказывал, как его... возбуждала крохотная дочка. И когда супруги не было дома, папа с девочкой "играли" в постели.

Смотрели с папой видео, где были голые дяди и тети

Пересказать коротко содержание полуторачасовой передачи с признаниями и рассуждениями нескольких родственников – жителей Одесской области, невозможно. Остановимся на ключевых моментах. Семье Андрея и Ольги уже семь лет. У них подрастают трое детей мал-мала-меньше и на момент съемок передачи семья ждала четвертого ребенка.

Однажды Ольга, зайдя в комнату, увидела, что папа и старшая, 6-летняя Катя, лежат в кровати: дочка выскочила из-под одеяла совершенно голенькая, супруг был в плавках. По словам женщины, она встревожилась, но на постели никаких подозрительных следов не обнаружила и, вроде бы, успокоилась. Однако затем об увиденном рассказала свекрови.

Свекровь – Заслуженный учитель Украины и мать-героиня, воспитавшая восьмерых детей(!), первым делом деликатно пообщалась с внучкой. Девочка очень переживала, объясняла бабушке Свете, что она не виновата, просила не наказывать ее и сообщила, что такое было не один раз. Она детскими словами объяснила, что когда мамы не было дома, папа предлагал пойти в кровать, просил трогать его детородный орган, еще они смотрели видео у него на телефоне, где были голые дяди и тети, а потом уже он трогал ее интимные места.

В разговоре с матерью сын признался, что его не тянет к жене, а тянет к малышке, ему хорошо с ней. Назвав сына педофилом, 52-летняя Светлана обратилась в полицию. Еще в ноябре органы опеки изъяли из этой семьи всех детей. Младшие сейчас находятся под опекой государства, а старшая – у бабушки.

О своей странной "слабости" Андрей рассказал полицейским. А при подготовке к передаче, во время домашних съемок, в деталях описал тележурналистам и свое пристрастие к младшей, двухлетней дочке. Поражало то, что и дома, демонстрируя на кукле отношения с малышками, и в студии, молодой мужчина рассуждал о своих нездоровых поступках спокойно и без смущения, словно о чем-то будничном.

Причину такого поведения специалисты обычно ищут в детстве человека: с чем он столкнулся, что видел и испытал, будучи ребенком. И оказалось, что в жизни мужчины была такая психологическая травма. Светлана рассказала, что ее второй муж, отчим Андрея, отвозил парня в лес и предлагал ему оральный секс. Ничего не получилось. Но поведал об этом подросток маме гораздо позже, когда инцидент по сроку давности уже не подлежал рассмотрению. А еще отчим, оказывается, приставал к сестре и брату Андрея. Узнав об этом, его мама рассталась с мужем, но переживала за детей и выясняла, не появилось ли у них подобных склонностей.

Кстати, поначалу тот же Андрей заявил матери, что даже после его признания ей, в полиции он легко отречется от своих слов и что-то доказать будет невозможно. И это было еще полтора года назад, когда Катя даже не смогла бы объяснить папиных действий.

"Думаю, что сексуальное влечение началось в 19 лет, когда я рассказывал сказки младшим братьям и сестрам. Младшая сестра дотронулась ножкой до моих половых органов и тогда появился интерес к этим прикосновениям", – объяснил на передаче мужчина.

Реакция родственников Андрея на открывшиеся обстоятельства была разной: его мама оказалась готовой к тюремному заключению сына, лишь бы защитить внуков от растления. Беременная супруга и ее пожилой отец, хоть и были поражены услышанным, видимо, так и не поняли опасности для малышей, потому что твердили: "Детей надо вернуть в семью, они должны расти с родителями, он любит детей". "Но он же не изнасиловал!", – настаивала Ольга.

Не каждый насильник детей – педофил по определению

"Вы сказали, что это ж не изнасилование. Нет, по Уголовному кодексу анальный, оральный, вагинальный половой акт с малолетним лицом – все это является одним и тем же преступлением, и называется "изнасилование". Поэтому произошло именно изнасилование, – пояснила участникам программы юрист-криминолог, глава Центра правовых и криминологических исследований Анна Маляр, настаивая на том, что людей с сексуальным влечением к детям надо изолировать от потенциальных жертв.

В данном случае правоохранители открыли уголовное производство, 2 месяца держали Андрея под стражей, после чего на время следствия отпустили домой.

"Телеграфу" Анна Маляр более подробно рассказала о проблемной ситуации с педофилами в Украине.

"Действительно, этот случай – единственный в своем роде, потому что обычно в тех историях, которые становились публичными, виновный в насилии традиционно отрицает свою причастность, выкручивается всеми возможными методами, рассказывает про то, что это кому-то показалось, а на самом деле такого не было. Данный случай уникален тем, что человек, причастный к насилию над детьми, сам это признал, более того, сам обратился на телевидение за помощью, потому что признает, что не руководит собой и готов пройти лечение", – говорит специалист.

Спокойным и подробным рассказ мужчины о своем грехе, по мнению юриста-криминолога, был по одной из двух причин. Согласно первой, сознался он после того, как было открыто уголовное производство. Видимо, понял, что когда насилие над ребенком будет доказано следствием, то неотвратимо последует наказание. В таком случае, его признание просто направлено на уменьшение размеров ответственности и наказания. Хотя сам он это отрицает.

"Возможно, причина в ином. Врачи с ним общались, его осматривали. Психиатры предполагают, что он не просто насильник, а именно человек, больной психическим заболеванием "педофилия". И, возможно, этот с его стороны непринужденный разговор про такие серьезные преступления – тоже следствие болезни, следствие того, что он не чувствует социальные рамки чужой боли. И, возможно, то, что нам кажется поразительным, для него – нормальный ход вещей, и потому все так просто и безэмоционально, он рассказал вследствие своей болезни", – отмечает наша собеседница.

Анна Маляр заметила большее: "В некоторых моментах он получал удовольствие от воспоминаний о сексе с собственными детьми, это было видно невооруженным глазом. И это также может быть следствием болезни".

По ее словам, среди всех случаев сексуального насилия над детьми менее одного процента преступников являются больными педофилией. Остальные 99% – здоровы. То есть, они управляют собой и могли не довести до такого. И они себя ведут совершенно иначе: все отрицают до последнего и их очень сложно "схватить за руку" и доказать вину в суде. Впрочем, закон как для больных, так и для здоровых предусматривает одинаковое наказание.

Различие существует в ином, уточняет Анна Маляр продемонстрированную телепрограммой ситуацию. Если человек не болен педофилией, то к повторению своих развратных действий в отношении ребенка он, возможно, вернется не сразу. А вот насильник, больной педофилией, не может управлять своими действиями, не может себя сдерживать. И оставлять его на свободе элементарно небезопасно, его нужно изолировать от потенциальных жертв как можно быстрее.

"Если мы говорим про кражу или грабеж, то лишение свободы – это наказание, которое имеет несколько задач: собственно наказание, исправление и противодействие новому совершению преступления, – озвучивает проблему юрист. – Но в случаях сексуального насилия над детьми это не работает. И если мы говорим про больных педофилией, то не работает на 100%, потому что они всегда возвращаются к прошлому. И то, что насильник пробудет 5-10 лет в местах лишения свободы, означает только одно, что он не исправится, а освободится и снова будут рецидивы".

В 2019-м году Анна Маляр была одним из авторов поданного в Верховную Раду законопроекта под №6607, который предусматривал усиление ответственности за сексуальные преступления против малолетних (детей до 14-ти лет), введение реестра лиц, которые были осуждены за сексуальное насилие против малолетних, и химическую кастрацию.

"Последнее – не для всех, а лишь для больных педофилией, как замена части наказания, – говорит собеседница. – Потому что, если они на самом деле проходят химическую кастрацию, им нет смысла оставаться в местах лишения свободы, они с большой вероятностью не смогут совершать насилие".

Депутаты проголосовали за усиление ответственности и за создание реестра, но не взяли на себя ответственность за введение химической кастрации.

"Реестр осужденных за сексуальное насилие против малолетних введен, это сделано для того, чтобы они не смогли работать в детских учреждениях. По наказанию мы не смогли убедить депутатов, чтобы уже после первого насилия, как в данной истории, было пожизненное заключение. Прошла лишь норма, что "если это будет повторное преступление", – отмечает Анна.

То есть, человек должен отбыть срок 10-15 лет, потом освободиться, изнасиловать еще одного ребенка и только тогда по Закону можно ставить вопрос о пожизненном наказании. Причем, надо, чтобы это стало известно полиции, потому что в данной ситуации несколько лет мужчина насиловал собственных детей и про это узнали случайно. А могли бы и не узнать.

Химическая кастрация – это не "отрежут навсегда"

Педофилия на сегодня не лечится. Единственный клинически доказанный метод, так сказать, лечения – это химическая кастрация, что по сути, не столько лечение, сколько снижение либидо.

"Нужно понимать, что это не 100-процентная панацея, и некоторое число лиц все равно сохраняют возможность сексуального насилия, но уже предметом или иными методами. Вместо этого все цивилизованные страны на сегодня пошли путем добровольной химической кастрации лиц, которые уже совершили насильственные действия, что в десятки раз уменьшает рецидив с их стороны. При этом, она не может быть принудительной, она только добровольная. Но в Украине на сегодня нет медицинского протокола такого лечения. И тому, кто соглашается на такое лечение, врач не может его прописать, потому что нет этих стандартов, не завозят препарат, не отработана методика, – перечисляет препятствия криминолог. – И этот закон должен был способствовать тому, чтобы и в медицинской сфере, а не только в сфере уголовного процесса и права, это можно было решить".

Анна Маляр предполагает, что многих испугало само слово "кастрация", которое люди ассоциируют с какими-то издевательствами или пытками. Некоторые на полном серьезе уверены, что мужчине "это самое" отрежут и навсегда. Однако это просто введение гормональных препаратов, которые снижают сексуальное влечение на определенный срок, а не навсегда.

Меж тем, в Украине только по официальной статистике происходит 400-450 случаев сексуального насилия в год. А по данным исследования под эгидой Совета Европы, которое проводилось во всех регионах мира, почти 20% украинских детей подтвердили, что они становились жертвами контактного или бесконтактного сексуального насилия.

"Бесконтактное – это развращение несовершеннолетних, когда ребенка могут использовать как объект возбуждения, когда на ребенка смотрят и получают от этого удовольствие, когда ребенка привлекают к просмотру или созданию порнопродукции. Украина находится среди стран-лидеров производства детского порноконтента и изготавливают это сами родители детей. А насильник или тот, кто развращает ребенка, это человек из его близкого окружения. Случаи, когда шел ребенок по улице, к нему чужой дядя подошел, схватил и изнасиловал – крайне редки. В основном, это отчимы, далее – кум-сват-брат-дядя, реже – родные отцы", – перечисляет эксперт.

Но можно ли стороннему человеку, не проживающему в семье, – бабушке, воспитательнице детсада или учителю – заподозрить, что с ребенком что-то не то?

"Если случается насилие – это будет видно при осмотре тела ребенка. Кроме того, в большинстве таких случаев не придерживаются гигиены половых органов, там может быть раздражение – это также видно при осмотре, – подсказывает Анна Маляр. – Наблюдая за игрой детей, можно заметить, что они проговаривают с другими детками то, что с ними было. Или просят других сделать с ними то, что с ними делали взрослые. Или используют взрослую лексику, не характерную для детей. Это можно определить и по отношению ребенка ко взрослым в своем окружении. Если со стороны кого-то из них он уже испытывал боль, то будет бояться оставаться с ним наедине".

Сексуальное насилие над детьми – не только украинская проблема. По тому же исследованию Совета Европы, в Африке ему подвергается примерно 30% детей, в Европе – 10%, а нулевого показателя нет нигде. Как же поступают в других странах?

В Польше в реестре опубликовали имена, фотографии и адреса проживания нескольких сотен педофилов, жертвами которых становились дети до 15 лет. В закрытой части реестра разместили данные о двух с лишним тысячах лиц, совершивших сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних в возрасте от 15 до 18 лет. В список также попали распространители детской порнографии. Практика химической кастрации существует в Польше с 2009 года. Но процедуру проводят принудительно только в том случае, если жертва преступника была младше 15 лет либо приходилась ему родственником.

В Чехии (тогда еще Чехословакии) с 1963 года была введена практика хирургической кастрации на добровольной основе. Дело в том, что даже после отбывания срока осужденный не мог выйти на свободу, пока врачи и суд не решат, что он перестал быть опасным для общества. На волю можно попасть, только согласившись на хирургическую операцию.

В Эстонии педофилов подвергают химической кастрации с июня 2012 года, когда парламент принял соответствующий закон.

В Германии за преступления сексуального характера в отношении детей предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы. Пожизненное заключение здесь дают за изнасилование со смертельным исходом. С 1969 года закон позволяет применять добровольную хирургическую кастрацию.