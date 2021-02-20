Скачать
Суббота, 20.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Зеленский убивает двух зайцев: что стоит за ударом властей по Медведчуку и чего ждать дальше
Зеленский убивает двух зайцев: что стоит за ударом властей по Медведчуку и чего ждать дальше
Кулеба взволновал пропагандистов Путина речью к годовщине агрессии России против Украины (видео)
Кулеба взволновал пропагандистов Путина речью к годовщине агрессии России против Украины (видео)
Сборная Украины выиграла "бронзу" на чемпионате мира по биатлону
Сборная Украины выиграла "бронзу" на чемпионате мира по биатлону
Комаров рассказал о месте, где встретились Адам и Ева: "Одна из самых опасных провинций" (фото)
Комаров рассказал о месте, где встретились Адам и Ева: "Одна из самых опасных провинций" (фото)

Не на тех нарвался: в США школьницы шантажом "отжали" у педофила фургон

Не на тех нарвался: в США школьницы шантажом "отжали" у педофила фургон
Обновлено 15:41 Сегодня Телеграф

На западе Пенсильвании (США) педофил, нарвался не на тех девочек. 

Как сообщает The Morning Call, 22-летний Кайл Кастер обратился в полицию с сообщением о том, что кто-то угнал его фургон, однако через пару минут перезвонил и заявил, что ему больше не нужна помощь правоохранителей. 

Когда полицейские запросили подробную информацию о том, кто именно использовал его фургон, тот указал, что водителем была 14-летняя девочка. 

Позже он рассказал, что встретил девочку и ее 13-летнюю подругу на парковке детского сада и отдал им свой фургон, потому что у них "что-то на него было". Девочки же поехали кататься на автомобиле по округу Сомерсет. 

В конечном итоге Кастер признал, что отправлял 14-летней девочке сообщения, содержащие его обнаженные фото и видео сексуального характера, также он склонял ее к ответным действиям.

Подростки не стали жаловаться полиции, а начали шантажировать педофила, в результате чего тот был вынужден предоставить им свой фургон.  

Сама девочка позже была допрошена в полиции и рассказала, что Кастер отправлял ей откровенные материалы, несмотря на то, что знал ее возраст. 

Педофилу предъявили ряд обвинений. Слушания по его делу назначены на 10 марта.

Напомним, во Львове будут судить пастора, который в христианских лагерях изнасиловал около 150 девочек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
Просмотры: 330

Все по теме:

США, Пенсильвания, Педофилы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Во Львове будут судить пастора, изнасиловавшего почти 150 девочек в христианских лагерях (фото)
02 Оккупанты Крыма обратились к Западу из-за водной блокады после заявлений о "вреде" воды из Украины
03 При Байдене ничего не изменилось: в США приняли неприятное решение по "Северному потоку 2"
04 "Противоправный абсурд": в России зло ответили на санкции Украины против кума Путина
05 Футболист "Динамо" признался, что удалил свой Instagram из-за жены (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Похоже на шоколадное мороженое&quot;: Саудовскую Аравию замело снегом (видео)
"Похоже на шоколадное мороженое": Саудовскую Аравию замело снегом (видео)
Убытки оценивают уже в триллионах: сколько Донбасс потерял с &quot;русским миром&quot;
Убытки оценивают уже в триллионах: сколько Донбасс потерял с "русским миром"
Во Львове будут судить пастора, изнасиловавшего почти 150 девочек в христианских лагерях (фото)
Во Львове будут судить пастора, изнасиловавшего почти 150 девочек в христианских лагерях (фото)
Вышла в магазин: маленькая девочка чудом спаслась от смерти под Киевом (фото)
Вышла в магазин: маленькая девочка чудом спаслась от смерти под Киевом (фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь