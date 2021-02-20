Не на тех нарвался: в США школьницы шантажом "отжали" у педофила фургон

На западе Пенсильвании (США) педофил, нарвался не на тех девочек.

Как сообщает The Morning Call, 22-летний Кайл Кастер обратился в полицию с сообщением о том, что кто-то угнал его фургон, однако через пару минут перезвонил и заявил, что ему больше не нужна помощь правоохранителей.

Когда полицейские запросили подробную информацию о том, кто именно использовал его фургон, тот указал, что водителем была 14-летняя девочка.

Позже он рассказал, что встретил девочку и ее 13-летнюю подругу на парковке детского сада и отдал им свой фургон, потому что у них "что-то на него было". Девочки же поехали кататься на автомобиле по округу Сомерсет.

В конечном итоге Кастер признал, что отправлял 14-летней девочке сообщения, содержащие его обнаженные фото и видео сексуального характера, также он склонял ее к ответным действиям.

Подростки не стали жаловаться полиции, а начали шантажировать педофила, в результате чего тот был вынужден предоставить им свой фургон.

Сама девочка позже была допрошена в полиции и рассказала, что Кастер отправлял ей откровенные материалы, несмотря на то, что знал ее возраст.

Педофилу предъявили ряд обвинений. Слушания по его делу назначены на 10 марта.

Напомним, во Львове будут судить пастора, который в христианских лагерях изнасиловал около 150 девочек.