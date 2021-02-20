Во Львове будут судить пастора, изнасиловавшего почти 150 девочек в христианских лагерях (фото)

Во Львове начинается судебный процесс против 46-летнего Романа Московченко, организовавшего детские лагеря, в которых насиловал несовершеннолетних девушек. Полиция доказала причастность подсудимого к 147 случаев сексуального насилия против детей.

Романа Московченко задержали в сентябре 2020 года. Как стало известно, в 2003-2018 годах мужчина работал координатором внешних связей УВК «Школа-гимназия святой Софии» во Львове. Тогда же он организовывал детские лагеря, не имея на это никаких разрешений. В них Московченко насиловал девочек-подростков, сообщает zaxid.net.

"Были установлены жертвы злоумышленника, сегодня - молодые женщины. Но в то время они еще были детьми, ведь первые факты развращения и изнасилования датируются 2005 годом. Многие из них не хотели вспоминать эти события - и их можно понять. Однако правоохранители благодаря кропотливой и слаженной работе собрали доказательную базу, достаточную для того, чтобы мы могли сообщить злоумышленнику о подозрении в совершении одиннадцати преступлений", - рассказывал глава полиции Львовщины Василий Виконский. Позже количество доказанных преступлений выросло до 147.

Сейчас Роман Московченко находится в СИЗО. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Полиция Волыни задержала мужчину, который занимался распространением фотографий детей с элементами порнографии.