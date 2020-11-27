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Вымогал интимные фото у малолетних: в Украине поймали пожилого педофила

Вымогал интимные фото у малолетних: в Украине поймали пожилого педофила
Обновлено 10:41 Сегодня Телеграф Фото: npu.gov.ua

Полиция Волыни задержала мужчину, который занимался распространением фотографий детей с элементами порнографии.

Об этом сообщают в пресс службе полиции Волыни.

62-летний мужчина, используя свою учетную запись известной социальной сети, осуществлял распространение фотоизображений малолетних детей, включающие в себя элементы детской порнографии. 

"Злоумышленник выбирал себе жертв, создавая в социальной сети фиктивные учетные записи, и приобщался в друзья к малолетним лицам. После этого он начинал переписку с несовершеннолетними на интимные темы и предлагал разнообразные подарки, требовал от них создания фотографий обнаженных частей тела и от себя посылал фотоизображения детей с элементами детской порнографии. В дальнейшем педофил выманивал своих жертв на личные встречи", - говорится в сообщении полиции.

Задержанному объявили о подозрении по ч. 4 и ч. 5 ст. 301 Уголовного Кодекса Украины. Речь идет о распространении произведений, изображений или других предметов порнографического характера, содержащих детскую порнографию, или принуждение несовершеннолетних к участию в создании произведений, изображений или кино- и видеопродукции, компьютерных программ порнографического характера. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.

Следственные действия продолжаются, устанавливаются все подробные обстоятельства преступления.

Напомним, ранее стало известно, что киевского фотографа Александра Ктиторчука подозревают в педофелии: он снимал половые акты с участием детей и сохранял себе на компьютер.

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Все по теме:

Луцк, Дети, Волынь, Порнография, Педофил.

Автор:

Телеграф
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