11-летняя девочка родила от пенсионера-педофила: детали происшествия на Прикарпатье

В Ивано-Франковске суд оставил под арестом 65-летнего педофила, который неоднократно насиловал 11-летнюю дочь жены своего сына.

Об этом пишет "Сегодня".

Отмечается, что мужчину задержали в средине января, а его адвокат неоднократно пытался изменить меру пресечения на домашний арест. Тем не менее, суд на это не пошел и оставил пенсионера под арестом.

Подозреваемый принуждал девочку к половому контакту в течение полугода, вследствие чего она родила ребенка.

Мать девочки находилась на заработках, а ее отчим, сын задержанного мужчины, на выходных оставлял ее у своих родителей.

Пока супруга педофила посещала церковь, тот насиловал ребенка.

Теперь злоумышленнику грозит 15 лет за решеткой. Впрочем, в суде не исключают, что возможно всплывут отягощающие обстоятельства, поэтому наказание могут ужесточить до пожизненного заключения.

Как сообщалось ранее, злоумышленник избил и попытался изнасиловать 13-летнюю школьницу в Харьковской области.