11-летняя девочка родила от пенсионера-педофила: детали происшествия на Прикарпатье

В Ивано-Франковске суд оставил под арестом 65-летнего педофила, который неоднократно насиловал 11-летнюю дочь жены своего сына.
Об этом пишет "Сегодня".
Отмечается, что мужчину задержали в средине января, а его адвокат неоднократно пытался изменить меру пресечения на домашний арест. Тем не менее, суд на это не пошел и оставил пенсионера под арестом.
Подозреваемый принуждал девочку к половому контакту в течение полугода, вследствие чего она родила ребенка.
Мать девочки находилась на заработках, а ее отчим, сын задержанного мужчины, на выходных оставлял ее у своих родителей.
Пока супруга педофила посещала церковь, тот насиловал ребенка.
Теперь злоумышленнику грозит 15 лет за решеткой. Впрочем, в суде не исключают, что возможно всплывут отягощающие обстоятельства, поэтому наказание могут ужесточить до пожизненного заключения.
Как сообщалось ранее, злоумышленник избил и попытался изнасиловать 13-летнюю школьницу в Харьковской области.