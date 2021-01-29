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11-летняя девочка родила от пенсионера-педофила: детали происшествия на Прикарпатье

11-летняя девочка родила от пенсионера-педофила: детали происшествия на Прикарпатье
Обновлено 18:52 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В Ивано-Франковске суд оставил под арестом 65-летнего педофила, который неоднократно насиловал 11-летнюю дочь жены своего сына. 

Об этом пишет "Сегодня". 

Отмечается, что мужчину задержали в средине января, а его адвокат неоднократно пытался изменить меру пресечения на домашний арест. Тем не менее, суд на это не пошел и оставил пенсионера под арестом.  

Подозреваемый принуждал девочку к половому контакту в течение полугода, вследствие чего она родила ребенка.  

Мать девочки находилась на заработках, а ее отчим, сын задержанного мужчины, на выходных оставлял ее у своих родителей. 

Пока супруга педофила посещала церковь, тот насиловал ребенка. 

Теперь злоумышленнику грозит 15 лет за решеткой. Впрочем, в суде не исключают, что возможно всплывут отягощающие обстоятельства, поэтому наказание могут ужесточить до пожизненного заключения.

Как сообщалось ранее, злоумышленник избил и попытался изнасиловать 13-летнюю школьницу в Харьковской области.

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Ивано-Франковск, Изнасилование, Суд.
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