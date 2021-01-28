Рецидивист-насильник напал на 13-летнюю девочку на Харьковщине: как ей удалось спастись

В Харьковской области, в одном из сел Волчанского района 38-летний рецидивист напал на 13-летнюю школьницу, но ей удалось вырваться и криками отпугнуть от себя преступника.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Департамент карного розшуку", где уточняют, что ЧП случилось в среду, 27 января.

Злоумышленник ударил ребенка стеклянной бутылкой, после чего с целью закрыть рот одной рукой, нанес два удара в переносицу, челюсть и пытался реализовать свой грязный преступный умысел, - говорится в сообщении.

Но девочка не растерялась – начала кричать, упираться и даже успела сорвать маску с негодяя.

"Злоумышленник так испугался привлеченного внимания, что сбежал, оставив свои вещи на месте происшествия", - уточняют в Telegram-канале.

По оставленным вещам правоохранители установили личность нападавшего. Он уже дважды отбывал наказание в местах лишения свободы, за совершение аналогичных преступлений и преступления против собственности. Он только 21 января освободился из исправительной колонии.

Ребенок на данный момент находится в безопасности. Также в полиции Харьковской области показали фото с места, где произошло нападение.

Как сообщал "Телеграф", ранее ранее, в Измаиле 23-летний парень попытался изнасиловать двух несовершеннолетних девочек.