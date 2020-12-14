В Одесской области 23-летний парень попытался изнасиловать двух девочек

В Измаиле 23-летний парень попытался изнасиловать двух несовершеннолетних девочек.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.

Отмечается, что мужчина сначала схватил и попытался раздеть 12-летнюю девочку, но та смогла вырваться и, прибежав к маме, рассказать о случившемся.

Заметив женщину злоумышленник скрылся.

Прибывший на место экипаж патрульной полиции быстро нашел мужчину на другой улице, где он уже нашел новую жертву.

Задержанный уже получил сообщении о подозрении в сексуальном насилии по ч. 4 ст. 153 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

В полиции уточнили, что это преступление не первое - ранее на него составили обвинительный акт за убийство по неосторожности.

Как сообщалось ранее, в Хмельницкой области психически нездоровый мужчина открыл огонь по медикам и полицейским из ружья.