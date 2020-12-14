Не хотел в больницу: неадекватный мужчина из ружья стрелял по медикам и полиции

В селе Богдановцы Деражнянского района 39-летний мужчина с проблемами с психическим здоровьем отстреливался от полицейских и медиков из ружья.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Хмельницкой области.

Отмечается, что мать мужчины вызвала медиков, когда у того произошло очередное обострение. Протестуя против госпитализации, тот взял в руки оружие.

Бойцы КОРДа и РПОП вели переговоры с мужчиной в течение почти трех часов, за это время он совершил около 20 хаотических выстрелов из гладкоствольного и пневматического ружей.

Но затем, силовики смогли провести штурм и задержали мужчину без применения оружия и спецсредств.

По факту происшествия открыто дело по ст.348 (покушение на убийство работника правоохранительных органов, находящегося при выполнении служебных обязанностей). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненным лишением свободы.

Напомним, в Одесской области пьяный мужчина заблокировал движение поездов, заехав на авто на рельсы.