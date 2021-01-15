Год прятался: при попытке выехать из Украины поймали педофила

43-летний мужчина из Камень-Каширского района неоднократно насиловал 10-летнюю дочь своей сожительницы, пока та пребывала на заработках.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Волынской области

Отмечается, что несовершеннолетняя рассказала все маме, когда та вернулась. Мужчина же, осознав угрозу уголовной ответственности, почти год прятался от полиции.

Следствие установило, что злоумышленник длительное время скрывался в Киеве, а затем переехал в Сумскую область с целью покинуть территорию Украины.

Во время попытки пересечь границу, мужчина был задержан.

За содеянное насильнику грозит от 10 до 15 лет лишения свободы, а пока ему избрана мера пресечения - арест на 60 суток.

Как сообщалось ранее, в Киеве пьяный водитель сбил женщину на "зебре".