Скачать
Суббота, 26.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Авиакатастрофа под Чугуевом: появилось фото погибших курсантов
Авиакатастрофа под Чугуевом: появилось фото погибших курсантов
На борту упавшего Ан-26 был сын штурмана сбитого в Луганске Ил-76 Игоря Скочкова
На борту упавшего Ан-26 был сын штурмана сбитого в Луганске Ил-76 Игоря Скочкова
Свитолина сегодня сыграет в финале Страсбурга: анонс решающего матча с Рыбакиной
Свитолина сегодня сыграет в финале Страсбурга: анонс решающего матча с Рыбакиной
Skoda рассказала, какой будет новая Fabia и назвала дату выхода
Skoda рассказала, какой будет новая Fabia и назвала дату выхода

Насиловал детей и снимал на видео: жертва львовского педофила рассказала, как тот совращал школьниц

Насиловал детей и снимал на видео: жертва львовского педофила рассказала, как тот совращал школьниц
09:17 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
На львовщине следователи сообщили о подозрении преступнику, причастному к растлению и изнасилованию малотетних девочек. Одна из жертв поделилась жуткой историей.

Об этом сообщили в сюжете телеканала НТН.

История пострадавшей

Девушка аж спустя много лет решилась поделится своей историей, только при полной анонимности.

Как рассказала потерпевшая, мужчина имел способность очень легко втиратся в доверие, поэтому ни у родителей ни у церковников он подозрений не вызывал, а даже наоборот.

Люди охотно жертвовали деньги, на которые он потом покупал одежду сладости для детей.

На складе, на котором они хранились, преступник и насиловал девочек и заставлял потом с ним спать.

Как вспоминает одна из жертв, она тогда училась в 4-5 классе.

Насильник трогал их грудь, через одежду и заставлял его ублажать рассказывая как это правильно делать.

Полный сюжет есть в видео на YouTube:

Что этому предшествовало

На львовщине следователи сообщили о подозрении злоумышленнику, причастном к совращении и изнасиловании малолетних девочек

Об этом они сообщили в посте в Фейсбуке.

Правоохранителями было установлено, что 46-летний львовянин причастен как минимум к 11 преступлений, совершенных в отношении девушек в возрасте от 11 до 14 лет. За совершенное ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Злоумышленника разоблачили следователи отдела расследований преступлений, совершенных против жизни и здоровья человека, совместно с сотрудниками Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми полиции Львовщины за процессуального руководства прокуратуры области. Им оказался 46-летний львовянин, в то время руководитель одного из официально не зарегистрированных молодежных лагерей.

«Следователи совместно с сотрудниками других подразделений полиции Львовщины провели колоссальную работу. Были установлены жертвы злоумышленника, сегодня - молодые женщины. Но в то время они еще были детьми, ведь первые факты развращения и изнасилования датируются 2005 годом. Многие из них не хотели вспоминать эти события - и их можно понять. Однако правоохранители, благодаря кропотливой и слаженной работе, собрали доказательную базу, достаточную для того, чтобы мы могли сообщить злоумышленнику о подозрении в совершении одиннадцати преступлений », - отметил глава полиции Львовщины Василий Виконский.

Сегодня, 24 сентября, следователи сообщили мужу о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 и ч.2 ст.156 (развращение несовершеннолетних), ч.4 ст.152 (Изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от ее добровольного согласия) и ч.1 ст.155 (Половые сношения с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, которое грозит подозреваемому - лишение свободы на срок до пятнадцати лет.

Досудебное расследование продолжается.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Украина, Львов, Изнасилование, Насилие, ГУНП.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Под Харьковом разбился самолет: первые детали и видео
02 Выпрыгнули на землю: двум курсантам чудом удалось спастись при крушении самолета в Чугуеве
03 Авиакатастрофа в Чугуеве: очевидец показал видео с места событий
04 Авиакатастрофа под Чугуевом: появилось фото погибших курсантов
05 В Мировом океане зафиксировали убийственные "волны жары" - все из-за глобального потепления
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский прилетит на место крушение самолета с курсантами на Харьковщине
Зеленский прилетит на место крушение самолета с курсантами на Харьковщине
Под Харьковом разбился самолет: первые детали и видео
Под Харьковом разбился самолет: первые детали и видео
Как выглядел Ан-26 с бортовым номером 76 до того, как разбился в Чугуеве
Как выглядел Ан-26 с бортовым номером 76 до того, как разбился в Чугуеве
Праздник 26 сентября: главные приметы и что категорически запрещено делать
Праздник 26 сентября: главные приметы и что категорически запрещено делать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь