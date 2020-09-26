Насиловал детей и снимал на видео: жертва львовского педофила рассказала, как тот совращал школьниц

На львовщине следователи сообщили о подозрении преступнику, причастному к растлению и изнасилованию малотетних девочек. Одна из жертв поделилась жуткой историей.

Об этом сообщили в сюжете телеканала НТН.

История пострадавшей

Девушка аж спустя много лет решилась поделится своей историей, только при полной анонимности.

Как рассказала потерпевшая, мужчина имел способность очень легко втиратся в доверие, поэтому ни у родителей ни у церковников он подозрений не вызывал, а даже наоборот.

Люди охотно жертвовали деньги, на которые он потом покупал одежду сладости для детей.

На складе, на котором они хранились, преступник и насиловал девочек и заставлял потом с ним спать.

Как вспоминает одна из жертв, она тогда училась в 4-5 классе.

Насильник трогал их грудь, через одежду и заставлял его ублажать рассказывая как это правильно делать.

Полный сюжет есть в видео на YouTube:

Что этому предшествовало

На львовщине следователи сообщили о подозрении злоумышленнику, причастном к совращении и изнасиловании малолетних девочек

Об этом они сообщили в посте в Фейсбуке.

Правоохранителями было установлено, что 46-летний львовянин причастен как минимум к 11 преступлений, совершенных в отношении девушек в возрасте от 11 до 14 лет. За совершенное ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Злоумышленника разоблачили следователи отдела расследований преступлений, совершенных против жизни и здоровья человека, совместно с сотрудниками Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми полиции Львовщины за процессуального руководства прокуратуры области. Им оказался 46-летний львовянин, в то время руководитель одного из официально не зарегистрированных молодежных лагерей.

«Следователи совместно с сотрудниками других подразделений полиции Львовщины провели колоссальную работу. Были установлены жертвы злоумышленника, сегодня - молодые женщины. Но в то время они еще были детьми, ведь первые факты развращения и изнасилования датируются 2005 годом. Многие из них не хотели вспоминать эти события - и их можно понять. Однако правоохранители, благодаря кропотливой и слаженной работе, собрали доказательную базу, достаточную для того, чтобы мы могли сообщить злоумышленнику о подозрении в совершении одиннадцати преступлений », - отметил глава полиции Львовщины Василий Виконский.

Сегодня, 24 сентября, следователи сообщили мужу о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 и ч.2 ст.156 (развращение несовершеннолетних), ч.4 ст.152 (Изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от ее добровольного согласия) и ч.1 ст.155 (Половые сношения с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, которое грозит подозреваемому - лишение свободы на срок до пятнадцати лет.

Досудебное расследование продолжается.