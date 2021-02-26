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Насиловал 9-летнюю падчерицу и выкладывал порно в интернет: украинец попался на педофилии (фото, видео)

Насиловал 9-летнюю падчерицу и выкладывал порно в интернет: украинец попался на педофилии (фото, видео)
Обновлено 13:13 Сегодня Телеграф

Киберполиция задержала мужчину, который совершал действия сексуального характера  в отношении 9-летней дочери сожительницы. Он также занимался изготовлением порнографии с участием ребенка, а позже обменивал на аналогичный противоправный контент в Даркнете.

Об этом  сообщает пресс-служба Киберполиции.

"Установлено, что фигурант совершал действия сексуального характера в отношении 9-летней дочери сожительницы. При участии ребенка он создавал порнографический контент. В дальнейшем изготовленные фото и видеоматериалы обменивал на аналогичный контент на "профильных" форумах в Даркнете", — рассказали силовики.

Во время обыска правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильный телефон и жесткий диск. Также силовики копы обнаружили фото и видеоматериалы порнографического характера с участием ребенка.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 152 (Изнасилование), ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) и ч. 4 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины. Мужчину поместили в изолятор временного содержания. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, во Львове начинается судебный процесс против 46-летнего Романа Московченко, организовавшего детские лагеря, в которых насиловал несовершеннолетних девушек.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
Просмотры: 176

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Педофил, Киберполиция, Darknet, Детское порно.
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