В Киеве на Лесном полтора часа насиловали несовершеннолетнюю (фото)

В Днепровском районе столицы мужчина напал на несовершеннолетнюю с целью изнасилования. Преступника задержали местные жители во время совершения насильственных действий.

Нападение на девушку произошло на Лесном массиве в ночь на субботу 10 апреля. Информацию об этом разместили в facebok-сообществе "dtp.kiev.ua".

"В Киеве на улице Братиславской 18Б "мужчина" словил и полтора часа насиловал во дворе за бойлером семнадцатилетнюю несовершеннолетнюю девушку. Был задержан местными жителями. Во время задержания несколько раз упал и ударился головой о поребрик", - отмечают авторы сообщения.

По информации группы, ко времени прибытия наряда полиции, насильник уже пришел в сознание. Его оформили и доставили в изолятор.

Также авторы сообщения решили напомнить гражданам, решившим обвинить во всем девушку, гулявшую ночью одна, чтобы помнили, что у них тоже есть дочери.

Напомним, В харьковской области педофил-рецидивист пытался изнасиловать 13-летнюю школьницу. Девочке удалось вырваться и криками отпугнуть насильника.