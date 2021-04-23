Подозреваемый в убийстве 7-летней Маши Борисовой покончил с собой в камере СИЗО

Подозреваемый в убийстве 7-летней Маши Борисовой из села Счастливое Херсонской области, который во время задержания уже пытался перерезать себе вены, в пятницу, 23 апреля, повесился в камере СИЗО.

Об этом сообщил экс-нардеп Игорь Мосийчук на своей странице в соцсети Facebook.

"Педофил которого обвиняли в убийстве и изнасиловании 7-летней Марии Борисовой, покончил с собой. Мужчина повесился в СИЗО на простыни, пока его сокамерник спал! Бог все поправил!", - написал он.

По информации местного издания "Новый день", он находился в камере с одним соседом, так как правоохранители опасались самосуда.

По информации СМИ, он дождался, пока сокамерник уснет и порвал постельное белье. Из него сделал веревку, привязал ее к оконной решетке и повесился. Когда сосед проснулся, мужчина уже был мертв.

Как сообщалось, Маша Борисова исчезла 7 марта, после четырехдневных поисков ее тело было найдено в заброшенном сарае.

Как установила экспертиза, девочку изнасиловали и задушили.

14 марта правоохранители задержали подозреваемого в убийстве - им оказался 62-летний односельчанин.

Спустя некоторое время он сознался в совершении преступления и рассказал детали.

Стоит отметить, что ранее подозреваемый в убийстве Маши Борисовой уже отбывал наказание за изнасилование мальчика.

В случае доказательства вины, ему грозило наказание вплоть до пожизненного заключения.