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Подозреваемый в убийстве 7-летней Маши Борисовой покончил с собой в камере СИЗО

Подозреваемый в убийстве 7-летней Маши Борисовой покончил с собой в камере СИЗО
16:33 Сегодня Телеграф

Подозреваемый в убийстве 7-летней Маши Борисовой из села Счастливое Херсонской области, который во время задержания уже пытался перерезать себе вены, в пятницу, 23 апреля, повесился в камере СИЗО.

Об этом сообщил экс-нардеп Игорь Мосийчук на своей странице в соцсети Facebook.

"Педофил которого обвиняли в убийстве и изнасиловании 7-летней Марии Борисовой, покончил с собой. Мужчина повесился в СИЗО на простыни, пока его сокамерник спал! Бог все поправил!", - написал он.

Мосийчук_пост_скрин

По информации местного издания "Новый день", он находился в камере с одним соседом, так как правоохранители опасались самосуда.

По информации СМИ, он дождался, пока сокамерник уснет и порвал постельное белье. Из него сделал веревку, привязал ее к оконной решетке и повесился. Когда сосед проснулся, мужчина уже был мертв.

"Держал весь дом в страхе": родственник рассказал о подозреваемом в убийстве Маши Борисовой

Как сообщалось, Маша Борисова исчезла 7 марта, после четырехдневных поисков ее тело было найдено в заброшенном сарае

Как установила экспертиза, девочку изнасиловали и задушили

14 марта правоохранители задержали подозреваемого в убийстве - им оказался 62-летний односельчанин.

Спустя некоторое время он сознался в совершении преступления и рассказал детали.

Стоит отметить, что ранее подозреваемый в убийстве Маши Борисовой уже отбывал наказание за изнасилование мальчика.

В случае доказательства вины, ему грозило наказание вплоть до пожизненного заключения.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Все по теме:

СИЗО, Подозреваемый, Самоубийство, Насильник, Убийца, Педофил, Маша Борисова.
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