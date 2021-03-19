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"Держал весь дом в страхе": родственник рассказал о подозреваемом в убийстве Маши Борисовой

"Держал весь дом в страхе": родственник рассказал о подозреваемом в убийстве Маши Борисовой
Обновлено 08:17 Сегодня Телеграф

Подозреваемый в убийстве 7-летней Маши Борисовой из села Счастливое Херсонской области, помимо того, что дружил с отцом девочки и жил неподалеку и пытался перерезать себе вены во время задержания, держал в страхе целый дом, когда напивался и начинал дебоширить.

Об этом рассказал его родственник Анатолий Довгановский.

По его словам, у мужчины были жена и двое сыновей. Дети уехали в Росси, позже его бросила жена и уехала к детям и все из-за пристрастия к алкоголю.

"Очень сильно пил. А тогда дебоширил. В страхе держал весь дом. Но как трезвый - хороший человек, безотказный. Помочь - всегда. Семья от него сбежала в прямом смысле. Дети разъехались сначала, а потом и жена", - рассказал родственник подозреваемого.

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Напомним, сейчас подозреваемый находится в СИЗО. Если его вину докажут, ему грозит наказание, вплоть до пожизненного заключения.

Как сообщал "Телеграф", ранее подозреваемый в убийстве Маши Борисовой уже отбывал наказание за изнасилование мальчика. Мальчик уже вырос и живет по соседству со своим обидчиком.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
Просмотры: 198

Все по теме:

Дети, Херсонская область, Убийства, Подозреваемые, Маша Борисова, Счатливое.
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&quot;Держал весь дом в страхе&quot;: родственник рассказал о подозреваемом в убийстве Маши Борисовой
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