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Стало известно еще об одном "подвиге" с участием ребенка подозреваемого в убийстве Маши Борисовой (фото)

Стало известно еще об одном "подвиге" с участием ребенка подозреваемого в убийстве Маши Борисовой (фото)
13:59 Сегодня Телеграф

Подозреваемый в убийстве 7-летней Маши Борисовой из села Счастливое Херсонской области, помимо того, что дружил с отцом девочки и жил неподалеку, ранее уже насиловал мальчика в этом же селе.

Об этом сообщает "Обозреватель".

Один из местных жителей рассказал, что подозреваемый много лет назад изнасиловал маленького мальчика.  Причем, не просто изнасиловал, что само по себе чудовищно, а  с особой жестокостью покалечил ребенка ершиком для унитаза.

"Этот ребенок уже вырос. Он стал инвалидом, у него есть психическое заболевание. Тот нелюдь отсидел срок за это преступление и снова вернулся сюда. И живет в одном селе с этим мальчиком", – рассказал собеседник издания.

"Убийца тоже там?": на Херсонщине попрощались с 7-летней Марией Борисовой

Известно, что в село Счастливое подозреваемый Николай В. переехал из России приличное количество лет назад. В России он тоже отбывал наказание за совершенное преступление. Купить жилье в селе, где многие дома стоят заброшенными, не составило труда.

"У него было двое сыновей, они учились в нашей школе. Потом выросли и уехали жить в Россию. Его жена тоже вроде от него ушла", – рассказывает местный житель, уточняя, что у подозреваемого есть еще и дочь, она замужем.

Подозреваемый в убийстве Маши Борисовой

Кроме того, известно, что подозреваемого редко видели трезвым.

"Когда сильно напивался, то у него была и белая горячка", - добавляет односельчанин.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что во время задержания подозреваемый в убийстве Маши Борисовой порезал себе вены.

 

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
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Все по теме:

Херсонская область, Подозреваемые, Счастливое, Изнасилования, Маша Борисова.
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