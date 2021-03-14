Вероятный убийца Маши Борисовой перед задержанием вскрыл вены (видео)

В воскресенье, 14 марта, был задержан подозреваемый в убийстве 7-летней Маши Борисовой из села Счастливое Херсонской области. Как оказалось, в момент, когда к нему наведались правоохранители, тот пытался вскрыть вены.

Новыми деталями поделился у себя в Фейсбук глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

"Сразу было понятно, что тело подбросил кто-то из местных. Потому что заброшенный недострой проверяли не один раз. В кругу подозреваемых оказались все без исключения жители села. Следователи и оперативники опросили всех, десятки людей прошли через детектор лжи", - написал он.

Клименко добавил, что после сбора доказательств и получения предварительных выводов экспертизы, личность насильника и убийцы была установлена, но когда полицейские прибыли к нему домой, тот лежал со вскрытыми венами.

"Самоубийство как способ избежать наказания? Не будет этого! Спасли этого недомужчину, чтобы он ответил за свои поступки", - написал он.

В комментариях к записи, многие люди выразили свой гнев, а некоторые даже призывали к самосуду. Но нашлись и те, кто выразил недоверие выводам полицейских.

Как сообщалось ранее, Маша Борисова исчезла 7 марта, после четырехдневных поисков ее тело было найдено в заброшенном сарае.

Как установила экспертиза, девочку изнасиловали и задушили.