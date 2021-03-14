Скачать
Воскресенье, 14.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Главные события недели: допрос Медведчука, национализация "Мотор Сичи", убийство Маши Борисовой
Главные события недели: допрос Медведчука, национализация "Мотор Сичи", убийство Маши Борисовой
Вероятный убийца Маши Борисовой перед задержанием вскрыл вены (видео)
Вероятный убийца Маши Борисовой перед задержанием вскрыл вены (видео)
"Шахтер" уничтожил "Десну" (видео)
"Шахтер" уничтожил "Десну" (видео)
Зеленый был ошибкой: на фоне "повышения" Дубинский поссорился со "слугами"
Зеленый был ошибкой: на фоне "повышения" Дубинский поссорился со "слугами"

Вероятный убийца Маши Борисовой перед задержанием вскрыл вены (видео)

Вероятный убийца Маши Борисовой перед задержанием вскрыл вены (видео)
Обновлено 22:47 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

В воскресенье, 14 марта, был задержан подозреваемый в убийстве 7-летней Маши Борисовой из села Счастливое Херсонской области. Как оказалось, в момент, когда к нему наведались правоохранители, тот пытался вскрыть вены. 

Новыми деталями поделился у себя в Фейсбук глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко. 

"Сразу было понятно, что тело подбросил кто-то из местных. Потому что заброшенный недострой проверяли не один раз. В кругу подозреваемых оказались все без исключения жители села. Следователи и оперативники опросили всех, десятки людей прошли через детектор лжи", - написал он. 

Клименко добавил, что после сбора доказательств и получения предварительных выводов экспертизы, личность насильника и убийцы была установлена, но когда полицейские прибыли к нему домой, тот лежал со вскрытыми венами. 

"Самоубийство как способ избежать наказания? Не будет этого! Спасли этого недомужчину, чтобы он ответил за свои поступки", - написал он. 

В комментариях к записи, многие люди выразили свой гнев, а некоторые даже призывали к самосуду. Но нашлись и те, кто выразил недоверие выводам полицейских. 

Как сообщалось ранее, Маша Борисова исчезла 7 марта, после четырехдневных поисков ее тело было найдено в заброшенном сарае

Как установила экспертиза, девочку изнасиловали и задушили

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
Просмотры: 134

Все по теме:

Убийство, Херсонская область, Нацполиция, Маша Борисова.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Красивые картинки и открытки с Прощеным воскресеньем 2021
02 Убийство Маши Борисовой: отец девочки нарушил молчание после трагедии
03 Просто набирал воду: появилось видео момента смерти студента в Харькове
04 В сети показали, как выглядел парень, найденный мертвым в одесских катакомбах
05 "Вот такое Прощёное воскресенье..." Украинцы взволнованы загадочным убийством в Харькове (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В сети показали, как выглядел парень, найденный мертвым в одесских катакомбах
В сети показали, как выглядел парень, найденный мертвым в одесских катакомбах
Итоги дня 14 марта: День добровольца, &quot;повышение&quot; Дубинского отменили
Итоги дня 14 марта: День добровольца, "повышение" Дубинского отменили
Мощная песчаная буря накрыла сразу несколько стран Среднего Востока: фото и видео явления
Мощная песчаная буря накрыла сразу несколько стран Среднего Востока: фото и видео явления
Что отвечать в Прощеное Воскресенье: как правильно попросить прощение
Что отвечать в Прощеное Воскресенье: как правильно попросить прощение
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь