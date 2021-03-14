Задержан подозреваемый в убийстве 7-летней Маши Борисовой: что известно

Правоохранители взяли под стражу подозреваемого в убийстве 7-летней Маши Борисовой в селе Счастливое Херсонской области.

Об этом сообщила в Фейсбук глава департамента защиты интересов детей и противодействия насилию Офиса генпрокурора Юлия Усатенко.

О личности подозреваемого она не сообщила, известно лишь то, что мужчине 52 года.

"Ребенка искали четверо суток. Все это время после совершения ужасного убийства мужчина прятал тело, а затем отнес к месту, где уже прошли поиски", - написала она.

Она отмечает, что убийца был найден по "горячим следам", спустя два дня после ужасной находки.

Вместе с тем в полиции Херсонской области анонсировали на 15 марта брифинг, в о время которого будут предоставлены дополнительные детали.

Как сообщалось ранее, Маша Борисова исчезла 7 марта, тогда она якобы пошла встречать отца на остановке и не вернулась.

Поиски девочки длились четыре дня. 11 марта ее тело было найдено в заброшенном сарае.

Как установила экспертиза, ребенка изнасиловали и задушили.

13 марта в Счастливом девочку похоронили.