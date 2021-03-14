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Задержан подозреваемый в убийстве 7-летней Маши Борисовой: что известно

Задержан подозреваемый в убийстве 7-летней Маши Борисовой: что известно
Обновлено 21:47 Сегодня Телеграф Фото: Полиция

Правоохранители взяли под стражу подозреваемого в убийстве 7-летней Маши Борисовой в селе Счастливое Херсонской области. 

Об этом сообщила в Фейсбук глава департамента защиты интересов детей и противодействия насилию Офиса генпрокурора Юлия Усатенко. 

О личности подозреваемого она не сообщила, известно лишь то, что мужчине 52 года. 

"Ребенка искали четверо суток. Все это время после совершения ужасного убийства мужчина прятал тело, а затем отнес к месту, где уже прошли поиски", - написала она. 

Она отмечает, что убийца был найден по "горячим следам", спустя два дня после ужасной находки. 

Вместе с тем в полиции Херсонской области анонсировали на 15 марта брифинг, в о время которого будут предоставлены дополнительные детали. 

Как сообщалось ранее, Маша Борисова исчезла 7 марта, тогда она якобы пошла встречать отца на остановке и не вернулась. 

Поиски девочки длились четыре дня. 11 марта ее тело было найдено в заброшенном сарае

Как установила экспертиза, ребенка изнасиловали и задушили

13 марта в Счастливом девочку похоронили. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Все по теме:

Херсонская область, Нацполиция, ОГП, Маша Борисова.
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