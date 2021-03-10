На Херсонщине четвертые сутки ищут пропавшую 7-летнюю девочку: подробности и фото

Поиск девочки из села Счастливое Алешковского района Херсонской области, полиция объявила 8 марта. Маше Борисовой всего 7,5 лет. 7 марта она, примерно в 17:30 вышла со своего двора и отправилась к ближайшей сельской остановке автобусов, ожидая папу, который обещал привезти ей подарок на праздник. Но когда папа приехал – дочки уже нигде не было.

Родители сначала бросились искать дочь самостоятельно, а потом подключилась полиция и волонтеры, прочесывая все окрестности села, района и далее. Сейчас даже жители соседних областей подключились к поиску.

Полицейские опросили водителей автобусов, проезжавших на тот момент по этому маршруту, но полезных сведений не получили. Предполагается, что могла остановиться какая-нибудь машина и ребенка увезли в ней, потому искать Машу надо везде.

Приметы Маши Борисовой: на вид 7-8 лет, рост 100-110 см., худощавого телосложения, волосы светлые длинные.

Была одета в черную вязаную шапку, черную куртку с серым воротником, темно-синие спортивные штаны с серой полосой и розовые сапоги.

Правоохранители просят людей, владеющих какой-либо информацией по данному факту срочно позвонить по телефонам: (066) 249-26-98, (099) 050-97-00, (050) 511-52-50, (095) 847-38-02 или "102".