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Сам вышел из дома: раскрыты детали странной гибели годовалого малыша под Кропивницким

Сам вышел из дома: раскрыты детали странной гибели годовалого малыша под Кропивницким
Обновлено 19:00 Сегодня Телеграф

Печальная история, в которую сложно поверить, произошла 6 марта в селе Степовое в Кировоградской области.

В пресс-службе областного главка Нацполиции пояснили, что 6 марта в полицию с заявлением об исчезновении мальчика в возрасте 1 год и 3 месяца обратилась его мать. Тело ребенка без признаков жизни было обнаружено на территории населенного пункта в Нoвoукраинскoм райoне. Причина смерти - переoхлаждение.

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Как пояснили правоохранителям родственники погибшего малыша, он сам вышел из дома через незапертую дверь.

Сколько малыш пробыл на "свежем воздухе" и как далеко отошел от дома – не сообщается, как нет пока и сведений об обстоятельствах ЧП.

Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ст. 166 Уголовного кодекса Украины «Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство». Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Следственные действия продолжаются.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Киеве нашли мертвым от переохлаждения дедушку, которого несколько дней искали родственники.

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Ирина Левченко
Автор: Ирина Левченко
Просмотры: 363

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Дети, Кировоградская область, Побег, Переохлаждение.
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