Потерявшегося в Киеве дедушку нашли спустя пять дней мертвым: детали ЧП

В Киеве нашли мертвым 72-летнего Виктора Губченко, который пропал без вести. В последний раз видели в районе столичной станции метро "Житомирская", хотя сам мужчина из Сум.

Об этом сообщает "Киев оперативный" в Telegram.

Пенсионер ушел из дома 1 марта и так и не вернулся. Мужчина был одет в черную куртку, красный свитер, темные брюки. При себе имел удостоверение ветерана труда, записку с адресом. Сообщалось, что у пенсионера проблемы с памятью.

Позже, в субботу, 6 марта, стало известно, что мужчину нашли мертвым – он замерз насмерть.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Киеве обнаружили труп мужчины возле городской больницы.

Также под Киевом, в Славутиче, полиция обнаружила в лесу два закопанных тела.