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Тело просто накрыли пакетами: у больницы в Киеве нашли мертвого мужчину (фото)

Тело просто накрыли пакетами: у больницы в Киеве нашли мертвого мужчину (фото)
Обновлено 12:05 Сегодня Телеграф

В столице обнаружили труп мужчины рядом с городской больницей.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

"На Харьковской, прямо вблизи с больницей, умер человек, так и не дождавшись помощи", - говорится в сообщении.

Тело накрыли целлофановыми пакетами. Оно все еще лежит там.

Пост шокировал большое количество людей."Они его пакетами из пол мусора накрыли???", "Жесть..", "Пенсионная и медреформа в действии", - пишут в комментариях.

При этом один из пользователей отметил, что тело уже забрали. "Я там был 10 минут назад, и никто не лежал", - говорит он.

А другой комментатор заявил, что мужчина все еще лежит там.

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Напомним, что похожий случай произошел ночью 3 декабря. Мужчине стало плохо просто посреди улицы. Он умер не дождавшись помощи медиков.

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Киев, Труп.

Автор:

Телеграф
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