Мужчина умер прямо на улице: фото с места смертельного ЧП в центре Киева

Происшествие случилось в Киеве ночью, 3 декабря. По предварительным данным, мужчине стало плохо просто посреди улицы.

Об этом сообщает Телеграмм канал "dtp.kiev.ua"

Как говорится в сообщении, трагедия произошла на Площади победы. Мужчина скончался на улице.

На место события приехала скорая, за жизнь мужчины медики боролись 40 минут. Но, к сожалению, ничего не вышло. Врачи лишь констатироваи факт смерти.

Как отмечается, умершему было около 45 лет.

Также после скорой помощи на вызов приехали и полицейские.

Напомним о схожем случае, когда в Киеве возле Центральной избирательной комиссии скончался народный депутат первого созыва Анатолий Корж.