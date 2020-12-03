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Четверг, 03.12.2020
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Мужчина умер прямо на улице: фото с места смертельного ЧП в центре Киева

Мужчина умер прямо на улице: фото с места смертельного ЧП в центре Киева
Обновлено 08:12 Сегодня Телеграф

Происшествие случилось в Киеве ночью, 3 декабря. По предварительным данным, мужчине стало плохо просто посреди улицы.

Об этом сообщает Телеграмм канал "dtp.kiev.ua"

Как говорится в сообщении, трагедия произошла на Площади победы. Мужчина скончался на улице.

В Донецкой области посреди улицы расстреляли двух мужчин

На место события приехала скорая, за жизнь мужчины медики боролись 40 минут. Но, к сожалению, ничего не вышло. Врачи лишь констатироваи факт смерти.

Как отмечается, умершему было около 45 лет.

Также после скорой помощи на вызов приехали и полицейские.

 

Напомним о схожем случае, когда в Киеве возле Центральной избирательной комиссии скончался народный депутат первого созыва Анатолий Корж.

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Киев, Смерть.

Автор:

Телеграф
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