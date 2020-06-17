Под Киевом в лесу нашли два закопанных трупа

В городе Славутич Киевской области полиция обнаружила в лесу два закопанных тела. Накануне в полицию Киевской области поступило сообщение об исчезновении мужчины и женщины.

В Киевской области разыскивают мужчину, который подозревается в двойном убийстве двух жителей города Славутич. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Киевской области.

"Тела двух жителей Славутича, которые считались без вести пропавшими, полицейские разыскали закопанными в лесу. Так, на днях в полицию Киевской области поступило сообщение об исчезновении мужчины и женщины, жителей Славутича, которые долгое время не выходили на связь. По месту жительства пропавшей гражданки правоохранители обнаружили следы бурого цвета, похожие на кровь и беспорядок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время проведения активных оперативно-розыскных мероприятий удалось установить место "захоронения" пропавших. Их злоумышленник закопал в лесу. Тела погибших направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти.

"Также полицейские установили лицо, которое основательно подозревается в убийстве двух человек. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 115 УК. Санкция статьи предусматривает до пожизненного лишения свободы", - добавляется в сообщении.

Так, продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по задержанию мужчины, причастного к двойному убийству.

Напомним, в мае в Киеве на месте проведения ремонтных работ на теплосети в Святошинском районе обнаружено тело мужчины без признаков жизни.

А в апреле в Киеве случайные прохожие в лесополосе обнаружили человеческие останки, полиция начала уголовное производство.