В Киеве в лесу обнаружили труп в мешке

Новости Украины:В Киеве случайные прохожие в лесополосе обнаружили человеческие останки, полиция начала уголовное производство.

В Киеве прохожие, которые прогуливались с собакой в лесополосе обнаружили человеческие останки, по данному факту начато уголовное производство, сообщает отдел коммуникации полиции в городе Киеве.

"Сегодня около в 13:20 в дежурную часть Подольского управления полиции от мужчины поступило сообщение о том, что в лесу неподалеку от проспекта Георгия Гонгадзе нашли вероятно человеческие останки...На месте происшествия правоохранители обнаружили кости, а при дальнейшем осмотре территории нашли останки тела мужчины, закопанные в мешке в земле. Обнаруженное направлено на судебно-медицинскую экспертизу, полицейские устанавливают личность погибшего", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГУ Нацполиции в городе Киеве в понедельник вечером.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, в Киеве в кинотеатре "Флоренция" обнаружили в подвале на лестнице труп директора заведения.