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В Киеве подвале кинотеатра "Флоренция" обнаружили труп директора заведения

В Киеве подвале кинотеатра "Флоренция" обнаружили труп директора заведения
10:14 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter.com

Новости Украины:В столице полиция обнаружила труп директора заведения в его же кинотеатре.

В Киеве в кинотеатре "Флоренция" обнаружили в подвале на лестнице труп директора заведения.

Об этом в комментарии корреспонденту сообщили в пресс-службе Деснянского управления полиции ГУНП в Киеве.

"11 марта в 22:00 в полицию поступил вызов о том, что на проспекте Маяковского работники кинотеатра "Флоренция" обнаружили в подвале на лестнице мертвым мужчину. Установлено, что это мужчина 1967 года рождения. Его тело направили на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти. Сейчас сведения о событии внесены в единый реестр досудебных расследований с квалификацией ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство, - ред.). Предварительно, это директор кинотеатра "Флоренция", - отметили в полиции.

Карантин в столице: Власти приостановят занятия, работу театров и кинотеатров

Как сообщалось ранее, с четверга, 12 марта, в Украине вступил в силу карантин, введенный правительством Дениса Шмыгаля из-за мировой пандемии коронавируса и вызываемого им заболевания COVID-19.

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Киев, театр, Труп, Нацполиция, ГУНП.
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