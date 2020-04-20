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В Одесской области в лимане нашли труп мужчины

В Одесской области в лимане нашли труп мужчины
12:40 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: wikipedia.org

Новости Украины:Для установления причины смерти тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

В пригороде Одессы в лимане обнаружен погибший мужчина, который  больше недели назад пропал по дороге в магазин.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, житель села Усатово Беляевского района Валерий Тулубец, 1991 г. р., 11 апреля вышел из дома и не вернулся.

"К сожалению, поиски мужчины закончились трагически – он обнаружен в Хаджибейском лимане", - сообщили в главке.

По факту открыто производство по ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Для установления причины смерти тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

По словам родственников погибшего, 11 апреля он вышел из дома в магазин, расположенной в Усатово на улице Береговой. Как отмечают местные жители, в это время на улице были слышны крики. 

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Тулубец оказывал материальную поддержку своим родственникам, в частности, бабушке и родной сестре, которая после автомобильной аварии осталась инвалидом.

С 11 апреля, более недели, мужчину разыскивали полицейские, местные жители, волонтеры общественного движения "Лучшие люди. Одесса", которые занимаются поиском пропавших людей.

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Полиция, Одесская область, Труп, Происшествие.
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