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В Киеве в котловане обнаружили тело мужчины

В Киеве в котловане обнаружили тело мужчины
15:20 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Киев Оперативный

Новости Украины:Труп обнаружили в яме над поврежденной теплотрассой в Святошинском районе.

В Киеве на месте проведения ремонтных работ на теплосети в Святошинском районе обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Сегодня в 08:45 по адресу ул. Григоровича-Барского, 7-А возле места проведения ремонтных работ на теплосети было обнаружено тело мужчины без признаков жизни (тело обнаружили в котловане вместе с оградой, которая была установлена вокруг места проведения работ)", - говорится в сообщении.

Указывается, что тело мужчины обнаружили жители соседних домов. В КГГА отметили, что место проведения ремонтных работ было ограждено.

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"Обстоятельства происшествия свидетельствуют о том, что инцидент не связан с утечкой теплоносителя. Аварийная бригада завершила работы сегодня в 05:30. Работники ГСЧС, прибывшие на место, зафиксировали температуру воды в котловане не более +32 градусов. Начаты следственные действия", - сообщили в КГГА.

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Киев, Труп, Происшествие, Котлован.
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