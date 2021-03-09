Обвиняется кот. В Остроге 4-месячный малыш стал жертвой домашнего любимца: подробности трагедии

Полиция Ровенской области сообщила о результатах судебно-медицинской экспертизы тела мальчика, которого, как предполагалось, случайно задушил домашний кот. Изначально сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по пункту 2 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство малолетнего ребенка с отметкой "несчастный случай").

"Согласно врачебному свидетельству, смерть ребенка наступила в результате механической асфиксии путем закрытия дыхательных путей домашним животным", – сообщили в пресс-службе ровенской полиции.

Трагедия, случившаяся в Остроге, ужасна сразу же по нескольким причинам – и тем, что погиб четырехмесячный ребенок, и что произошло это в благополучной семье, совпало с праздничной датой календаря, и что виноват в этом домашний любимец. Вряд ли такую ситуацию могли предполагать родители малыша, да и у общественности возникают сомнения в реальности события.

Коту в коляске с малышом было тепло...

Меж тем, это не единственный похожий эпизод. Некоторые люди даже не поняли, что в новостях речь идет о свежем случае, ведь чуть более года назад в Винницкой области происходило нечто подобное.

Там в начале декабря 2019 года в селе Скитка молодая мама выставила коляку с 9-месячной Сашей во дворе своего частного дома, а сама занялась домашними делами. Когда же вышла проведать дочурку и заглянула в коляску, то оттуда выпрыгнул домашний кот, который улегся спать прямо на лице ребенка. Девочка в этот момент уже не дышала. Спасать малышку принялась сельская фельдшер, приехала также скорая помощь. Медики более получаса проводили реанимационные мероприятия, но спасти ребенка так и не смогли.

В полиции открыли уголовное производство, но проверяли только одну версию – несчастный случай. Тогда тоже кое-кто удивлялся, что ребенок мог задохнуться, если на лицо легла кошка. Якобы, почувствовав недостаток воздуха, девочка начала бы ворочаться. Но те, кто держал дома кошек, знают, что порой и взрослым людям не удается согнать животное с насиженного места. А если малышка была тепло одета и укутана, то у нее просто не было возможности повернуться со спины на бок. Да и спасло ли бы это ее? Коты же всегда пытаются пристроиться в теплом местечке, и любят спать у хозяев не только в ногах, на животе или под рукой, но и на шее, и возле головы.

Подобная ситуация в январе 2014 года случилась и в Российской Федерации. Там в одном из сел Бурятии правоохранители расследовали загадочную смерть полуторамесячного малыша. Накануне молодая женщина со своим сожителем отмечали день рождения ее трехлетнего сына. Отмечали с обильной выпивкой. Затем мать покормила грудного ребенка и положила спать рядом с собой в кровать. Ночью переложила его в коляску, а утром обнаружила малыша мертвым. Во рту малыша была кровь, на одежде шерсть, при этом рядом с телом младенца спал кот.

Поначалу было несколько версий – в частности, что женщина своим телом придавила ребенка и он задохнулся, а она этого не заметила. Предполагалось также, что младенец умер от интоксикации, напившись «пьяного» молока. В итоге выяснилось, что смерть наступила от асфиксии, кот просто перекрыл собой дыхательные пути ребенка.

Животные для детей и опасны, и полезны

Часть граждан опасается, что если подтвердится виновность кота в смерти острожского малыша, то семьи с новорожденными начнут избавляться от пушистых любимцев. Хотя родители просто должны взвешенно относиться к рискам, исходящим от различных домашних питомцев. Так, детский врач высшей категории Евгений Комаровский подчеркивает, что животное животному рознь. Например, черепаха может быть опасна сальмонеллезом, собака – агрессией, существует и риск аллергии. Поэтому, советует доктор, животных лучше заводить на этапе беременности мамы, для того, чтобы ребенок пришел в мир, где животное уже есть. Доктор Комаровский также разъяснил ситуацию относительно глистов, которыми, как считается, дети заражаются от животных.

"Единственные глисты, которыми заражаются дети – это острицы. Они вызывают такую болезнь как энтеробиоз, при которой чешется попа, – уточнил педиатр. – Так вот тут ситуация наоборот: не животные заражают детей, а дети животных. То есть, острицы обычно не живут в организмах взрослых собак и котов, но они могут поражать щенков и котят. Дети регулярно заражают этих животных, обратная ситуация невозможна".

Есть и реальная болезнь, которую можно заработать от домашних животных, называется она токсокароз – это особый вариант глистной инвазии.

"Но я настаиваю, что очень полезно, когда в доме с рождения ребенка есть собака. Особенно, когда с этой собакой гуляют на улице, потому что с собакой точно надо гулять два раза в день и в таком случае как минимум два раза в день будет находиться на свежем воздухе и ребенок".

А вот стерильность в квартире, по мнению Евгения Комаровского, только вредит малышам.

"Почти все аллергические болезни – это расплата за стерильный образ жизни. Собака, которая принесет домой достаточное количество грязи – это очень полезная профилактика и астмы, и аллергического дерматита и так далее. Поэтому, если планируете детей – можете потренироваться на кошечках, на собачках. Заведите кошечку, потом к ней – ребеночка, это станет очень хорошим подарком вашей семье", – утверждает в одной из своих видеоконсультаций врач.