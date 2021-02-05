Ребенок попал в больницу из-за взрыва смарт-часов в Киеве: детали ЧП и реакция сети

В Киеве на руке ученицы младших классов взорвались смарт-часы. Девочка сейчас находится в ожоговом центре, ее готовят к операции.

Об этом сообщает "Хуевый Киев".

Инцидент произошел в Днепровском районе в четверг, 4 февраля, утром.

"Сейчас девочка находится под капельницами, ее готовят к операции на завтра (5 февраля, - Авт.)", - говорится в сообщении.

Также выяснилось, что взорвались детские смарт-часы известной марки. При этом директор школы №99 в Днепровском района Киева Галина Собчук подтвердила информацию о травме девочки.

"Накупляют х*йни с Алиэкспреса по 28 гривен...", "Часы Моторола рванули", "Часы шахида", "Какой-то Китай) за гривен 200+повербанк в подарок", - комментируют сообщение в сети.

Как сообщал "Телеграф", во вторник, 12 января в Киеве, на Позняках произошло ЧП: эвакуатор забрал автомобиль вместе с ребенком.