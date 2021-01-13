Эвакуатор чуть не забрал ребенка: ЧП в Киеве попало на видео

Во вторник, 12 января в Киеве, на Позняках произошло ЧП: эвакуатор забрал автомобиль вместе с ребенком.

Об этом сообщили в Телеграм-канале ДТП Киева.

Согласно заявленным данным, инцидент произошел неподалеку от супермаркета Novus, на проспекте Петра Григоренко 18. Эвакуатор забрал машину KIA Sportage, в которой в тот момент находился ребенок.

Видео с места событий:

Стоит отметить, что двумя днями до этого, 10 января, в Киеве, на улице Коллекторной 44 произошло ЧП: прохожий мужчина провалился в бункер с отходами.

Напомним, что в воскресенье, 10 января в Киеве, недалеко от перекрестка улиц Никольской и Слободской произошло ДТП между автомобилями Тойота Камри и Мазда, в результате чего пострадал ребенок и мужчина. Задело и несколько припаркованных авто.