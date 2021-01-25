В Мариуполе ребенок вернулся из детсада с химическим ожогом: что случилось

В Мариуполе трехлетняя девочка вернулась домой из детского сада с гематомами и ожогом химического характера.

Об этом сообщает Мариупольское районное управление полиции.

Инцидент произошел 20 января, в Центральном районе Мариуполя. Мать ребенка рассказала, что накануне к ней обратилась воспитательница детского сада и рассказала, что ее дочь жалуется на боль в ножках.

Женщина забрала ребенка и уже дома обнаружила у нее гематомы. Как позже выяснилось, ребенок получил химический ожог.

На данный момент полицейские Мариупольского районного управления полиции устанавливают обстоятельства, при которых девочка получила травмы.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное легкое телесное повреждение").

Как сообщал "Телеграф", ранее появились новости о состоянии ребенка, выброшенного матерью из окна в Киеве. Напомним, в среду, 6 января, в одной из многоэтажек Киева произошла трагедия – мать выбросила из окна восьмого этажа трехлетнего ребенка.