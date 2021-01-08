Очень большое чудо: появились новости о состоянии ребенка, выброшенного матерью из окна в Киеве

Трехлетний ребенок, которого мать выбросила из окна восьмого этажа в Киеве, чувствует себя хорошо и постепенно выздоравливает.

Об этом сообщил основатель сайта dtp.kiev.ua Владислав Антонов в Телеграм.

"Андрюшу перевели из реанимации наверх в травматологию! Он играется и общается с детками соседями. Его травмы типичны для падения со 2 этажа но не 8. Это очень большое чудо", - написал он.

Он отметил, что родственники оказались против интервью, а потому "паломничества" в отделение не будет.

"Мы уже собрали пол багажника вещей и еще везут, в 16 отвезем часть в Охматдет, остальное отвезу на Бальзака, куда мальчик поедет после выписки (в клинике очень много не надо)", - добавил Антонов.

Как сообщалось ранее, соседи женщины рассказали, что та в последнее время вела себя неадекватно и даже не понимала, где она находится.