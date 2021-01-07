Другого ребенка забрала бабушка: соседи открыли предысторию ЧП с горе-матерью в Киеве

У женщины, которая выбросила своего сына из окна восьмого этажа в Киеве, есть еще один ребенок, но его забрала бабушка.

Об этом сообщает "Вартові еспресо" в Фейсбук.

"Говорят, что она (мать, - ред.) плохо смотрела за первым ребенком, которому сейчас около 12 лет. Именно поэтому бабушка и забрала ее к себе", - сказано в сообщении.

Одна из соседок женщины рассказала, что та в последнее время находилась в невменяемом состоянии.

"Она позавчера ко мне постучала в дверь, думала сигарету хочет. Смотрю в глазок, никого нет. Только дверь ее закрылась. Стучу к ней, говорю, "Таня, ты что-то хотела, сигарету тебе дать?", а она мне "я не понимаю, что со мной. Где я? Что со мной происходит?", - рассказала соседка.

Как сообщалось, женщина выбросила ребенка из окна 6 января. Мальчику лишь чудом удалось остаться в живых.

7 января ей вручили подозрение в покушении на жизнь.