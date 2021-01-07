Скачать
Четверг, 07.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Оформить субсидию теперь можно через интернет: пошаговая инструкция
Оформить субсидию теперь можно через интернет: пошаговая инструкция
Стала известна судьба полицейского, застрелившего сторонницу Трампа в Капитолии
Стала известна судьба полицейского, застрелившего сторонницу Трампа в Капитолии
Туристы оказались погребены под льдом на Камчатке: все детали
Туристы оказались погребены под льдом на Камчатке: все детали
Вторая ракетка Украины провалила допинг-тест
Вторая ракетка Украины провалила допинг-тест

Выяснились первые детали следствия по делу матери, выбросившей ребенка из окна в Киеве

Выяснились первые детали следствия по делу матери, выбросившей ребенка из окна в Киеве
19:19 Сегодня Телеграф

Женщина, ранее выбросившая из окна восьмого этажа 3-летнего сына, получила подозрение в покушении на убийство. 

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Фейсбук. 

"Под процессуальным руководством прокуроров Киевской местной прокуратуры N4 сообщено о подозрении 38-летней жительнице столицы в покушении на убийство малолетнего ребенка", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что в суд внесено ходатайство об избрании женщине меры пресечения в виде содержания под стражей. 

Как сообщалось ранее, 38-летняя женщина, по сообщениям соседей, находилась в запое. В какой-то момент она начала выбрасывать из окна 8 этажа вещи, а затем бросила с высот трехлетнего ребенка. Мальчику чудом удалось выжить, его в тяжелом состоянии доставили в больницу. 

Во время задержания женщина вела себя неадекватно - надевала детские вещи и признавалась в любви незнакомому человеку

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Прокуратура.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сторонники Трампа пытались устроить госпереворот: что сейчас происходит в США
02 Ветеран-сторонница Трампа и еще трое: что известно о погибших во время протестов в США
03 В Одессе в магазине "Рошен" произошел скандал из-за украинского языка: подробности
04 Местные "Гиви" и "Моторола": фото сторонников Трампа в Капитолии облетели весь мир
05 Геннадий Корбан впервые прокомментировал гибель сына
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украинские супермаркеты уже готовятся к локдауну: полки с &quot;запрещенкой&quot; показали на фото
Украинские супермаркеты уже готовятся к локдауну: полки с "запрещенкой" показали на фото
Риски слишком велики: Цукерберг жестко осадил Трампа после захвата Капитолия
Риски слишком велики: Цукерберг жестко осадил Трампа после захвата Капитолия
Страшный &quot;подарок&quot; на Новый год: российская бабушка убила свою внучку и выбросила тело в мусорный бак
Страшный "подарок" на Новый год: российская бабушка убила свою внучку и выбросила тело в мусорный бак
Рождественские мультфильмы для детей: ТОП-5 (видео)
Рождественские мультфильмы для детей: ТОП-5 (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь