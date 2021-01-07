Выяснились первые детали следствия по делу матери, выбросившей ребенка из окна в Киеве

Женщина, ранее выбросившая из окна восьмого этажа 3-летнего сына, получила подозрение в покушении на убийство.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Фейсбук.

"Под процессуальным руководством прокуроров Киевской местной прокуратуры N4 сообщено о подозрении 38-летней жительнице столицы в покушении на убийство малолетнего ребенка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в суд внесено ходатайство об избрании женщине меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось ранее, 38-летняя женщина, по сообщениям соседей, находилась в запое. В какой-то момент она начала выбрасывать из окна 8 этажа вещи, а затем бросила с высот трехлетнего ребенка. Мальчику чудом удалось выжить, его в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Во время задержания женщина вела себя неадекватно - надевала детские вещи и признавалась в любви незнакомому человеку.