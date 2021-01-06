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Мать объяснила, почему выбросила ребенка из окна в Киеве: "Я тебя любила, Руслан!" (видео)
Мать объяснила, почему выбросила ребенка из окна в Киеве: "Я тебя любила, Руслан!" (видео)

Мать объяснила, почему выбросила ребенка из окна в Киеве: "Я тебя любила, Руслан!" (видео)

Мать объяснила, почему выбросила ребенка из окна в Киеве: "Я тебя любила, Руслан!" (видео)
17:02 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео

Женщина, выбросившая трехлетнего ребенка на улице Ватутина в Киеве, во время задержания вела себя не адекватно и призналась в любви мужчине, которого видела впервые.

Об этом свидетельствуют кадры, опубликованные в Telegram-канале "dtp.kiev.ua".

Ролик снят с места ЧП, гдее под окнами в одеялах в ожидании скорой помощи лежит ребенок. Когда врачи подъехали и занялись госпитализацией малыша, активист, который и является автором видео, решил подняться в квартиру, из окна которой выпал ребенок.

Там как раз находилась его мать, которая призналась, что именно она выбросила ребенка из окна. На вопрос активиста, для чего она это сделала, женщина ответила: "Я любила тебя Руслан!", имея ввиду оператора. Тот сказал, что его зовут не Руслан и тут же поинтересовался, принимала ли женщина сегодня запрещенные вещества. Та сказала, что нет, хотя внешне она выглядела неадекватно, глаза у нее были стеклянными.

Как сообщал "Телеграф". ранее в Киеве из окна квартиры на третьем этаже также падал ребенок. Впоследствии в квартире обнаружили целый оружейный склад.

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Все по теме:

Киев, Дети, Видео, ЧП, падения с высоты.

Автор:

Телеграф
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