В Киеве из нашпигованной оружием квартиры выпал ребенок

Новости Украины: Прибыв на место падения ребенка с третьего этажа, столичные правоохранители обнаружили склад боеприпасов в квартире пострадавшей.

Сотрудники Оболонского управления полиции Киева после приезда на вызов о падении ребенка из окна третьего этажа зафиксировали в квартире большое количество огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что на вызов отреагировали сотрудники следственно-оперативной группы районного управления полиции, работники ювентальной превенции и участковый офицер. Они установили, что на момент несчастного случая с ребенком мать забирала из школы старшую дочь. Маленькая девочка, оставшись дома, проникла на балкон и выпала из него на улице. Врачи сообщили, что она получила черепно-мозговую травму и ушибы тела.

После осмотра полицейскими квартиры был обнаружен предмет, похожий на автомат. На место находки были вызваны кинологическая и взрывотехническая службы.

Осмотр помещения установил наличие в квартире предметы, похожие на автоматы «ППШ», «Uzi», пистолет «Флобер», патроны и штык-нож. Полицейские выяснили у родственницы ребенка, что предметы принадлежат мужу ее сестры, который находился в зоне ООС, откуда и привез их.

В авто подозреваемого также были найдены пакеты с порохом на 3,5кг, 2 боеприпаса «ВОГ» и арбалет.

По факту случившегося отрыты уголовные дела по ч.1 ст. 263 и ст. 166 УК Украины.