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Полиция нашла мотоцикл, угнанный в Киеве у брата народного депутата

Полиция нашла мотоцикл, угнанный в Киеве у брата народного депутата
12:07 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Фейсбук

Новости Украины: Правоохранители обнаружили местонахождение мотоцикла, угнанного в Киеве у брата народного депутата Мустафы Найема Маси.

Неизвестные ночью похитили мотоцикл брата народного депутата Мустафы Найема адвоката Маси Найема, а утром транспортное средство нашли. Об этом 28 мая сообщил сам адвокат в Facebook.

"Мотоцикл нашли. Недалеко от места угона. Вырезаны провода. Высверлен замок зажигания", - сообщил он.

Адвокат также опубликовал видео с камер наблюдения. На видео видно, как в 4 утра трое неизвестных крадут мотоцикл.

"Он стоял на парковке офиса на улице Введенська 4. Ребята подошли к трем ночи, посмотрели. Потом отошли и пришли к 03:50 и откатили его", - написал Найем.

Адвокат сообщил, что забыл по приезду заблокировать руль. По его словам, у лимитированного Suzuki GSX-R есть особенный номер.

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Напомним, 11 мая 2018 года мотоцикл Найема был похищен из-под здания Апелляционного суда Киева.

13 мая угонщика нашли, он заявил, что транспортное средство возле суда заметил случайно и "воспользовался возможностью", поскольку водитель оставил в нем ключи.

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Киев, Полиция, Мустафа Найем, Маси Найем.
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